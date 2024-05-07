İlk finalist Atv’de belli olacak!

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Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Ankaragücü’nü karşı karşıya getirecek yarı final rövanş mücadelesi 20.30’da başlayacak

Giriş: 07 Mayıs 2024, Salı 07:00 Güncelleme: 07 Mayıs 2024, Salı 07:09
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım, finale çıkacak. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü beraberlikle sonuçlanırsa, finale yükselen ekibi penaltı atışları belirleyecek. Rakibini eleyen takım, Trabzonspor- VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. ATV'den naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak maçın öncesi ve sonrası ise detaylı analizler, son gelişmeler ve özel röportajlarla A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Ankaragücü ve Beşiktaş, 1936 yılından bu yana yaşanan rekabette Türkiye Kupası'nda 11. kez eşleşti. Daha önceki 10 eşleşmenin 8'i eleme usulü yapıldı. Bu eşleşmelerde taraflar 4'er kez tur atladı. Grup aşamasında da iki defa karşılaşan taraflardan Beşiktaş bir maçı kazanırken, diğer mücadele ise berabere bitti.

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