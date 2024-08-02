Dev finalin hakemi Karaoğlan

Geride kalan sezonun Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını da Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı. Atilla Karaoğlan kariyeri boyunca 15 kez G.Saray'ın maçlarında görev yaptı. Cimbom bu müsabakalarda 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş ise Karaoğlan'ın düdük çaldığı 9 karşılaşmada 3 kez kazanırken 2'sinden beraberlik, 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.