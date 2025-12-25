Ziraat Türkiye Kupası’nda dün

Samsunspor kendine geldi

KUPADA ilk haftanın kapanış maçında iki Süper Lig ekibi kozlarını paylaştı. As kadroya yakın bir takımla sahaya çıkan Samsunspor, yedek ağırlıklı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinin gollerini 10. dakikada Marius Mouandilmadji, 33'te de Soner Aydoğdu attı. Eyüp'te ise 80'de oyuna giren ve ilk kez A Takım'da boy gösteren 18 yaşındaki Berke Deniz Baran, 90'da ağları sarstı. Ligde ve Avrupa'da son 5 karşılaşmasını kaybeden kırmızıbeyazlılar yara sardı. Bu arada Samsunspor'da Musaba kadroya dahil edilmedi.

Keçiörengücü 10 kişiyle güldü

C Grubu'ndaki mücadelede 1. Lig ekibi Keçiörengücü, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçta 2. Lig takımı Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup etti. Başkent takımı 17. dakikada Halil Can Ayan ile öne geçerken 37'de Ali Akman 2-0'ı buldu. Ali 45+1'de ise rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. İstanbul ekibinde 58'de oyuna giren Arif Emre Eren, 59'da ağları sarstı. 80'de Erkam Develi skoru belirledi: 3-1.



Bolu, Fethiye'ye diş geçiremedi

ZIRAAT Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçlar dün Boluspor ile Fethiyespor arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı. Denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki taraf da skoru değiştirecek vuruşu yapamadı. Kaleciler İsmail Pakol (Boluspor), ve Arda Akbulut (Fethiyespor), yaptıkları kurtarışlarla öne çıkan isimler oldu.



Aliağa 90'da 1 puanı kaptı

ZIRAAT Türkiye Kupası B Grubu'ndaki mücadelede Iğdır FK, evinde ağırladığı Aliağa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. 37'de Eysseric'in golüyle 1-0 öne geçen İzmir temsilcisi, 1 dakika sonra ağlarında topu gördü. Ev sahibi takım 38'de Özder Özcan ile önce eşitliği yakaladı, ardından da 73'te Rotariu ile 2-1'lik üstünlüğü sağladı. 90. dakikada Ahmet İlhan Özek, karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-2. Maç sonunda taraflar birer puanla yetinmek zorunda aldı.