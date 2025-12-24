Haberler
Galeri
Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcuları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:51
Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcuları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleler devam ederken, kupa tarihine geçen golcüleri sizler için derledik. Semih Şentürk, Umut Bulut, Hami Mandıralı ve Bobo gibi futbolcular da listede yer aldı. İşte kupa tarihinin en golcü isimleri ve attıkları gol sayısı…