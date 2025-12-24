Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcuları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:51

Türkiye Kupası tarihinin en golcü futbolcuları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleler devam ederken, kupa tarihine geçen golcüleri sizler için derledik. Semih Şentürk, Umut Bulut, Hami Mandıralı ve Bobo gibi futbolcular da listede yer aldı. İşte kupa tarihinin en golcü isimleri ve attıkları gol sayısı…

Ziraat Türkiye Kupası tarihinde en çok gol atan futbolcular sıralandı. Liste, 87-88 sezonundan 25-26 sezonuna kadar olan isimleri kapsadı. İşte o isimler…

Türkiye Kupası - Tüm zamanların en golcü futbolcuları:

13 – Emrah Başsan: 50 maç – 18 gol

12 – Orhan Kaynak: 34 maç – 19 gol

11 – Mert Nobre: 51 maç – 19 gol

10 - Yasin Öztekin: 66 maç - 20 gol

9 – Necati Ateş: 63 maç – 22 gol

8 – Fernandao: 40 maç – 23 gol

7 – Cenk Tosun: 31 maç – 23 gol

6 – Mehmet Yılmaz: 32 maç – 23 gol

5 – Ümit Karan: 43 maç – 25 gol

4 – Hami Mandıralı: 43 maç – 25 gol

3 - Umut Bulut: 78 maç – 31 gol

2 - Bobo: 47 maç – 31 gol

1 - Semih Şentürk: 58 maç – 31 gol