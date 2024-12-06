CANLI | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kuraları çekildi! İşte ZTK 5. Tur eşleşmeleri...

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Erzurumspor FK-Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor FK

İskenderunspor-Atakaş Hatayspor

Muşspor-Onvo Antalyaspor

Bucaspor 1928-Göztepe

Çorluspor 1947-Kocaelispor

Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK

Kırklarelispor-Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK

Menemen FK-MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

Boluspor-1461 Trabzon FK

Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ