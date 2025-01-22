Türkiye Kupası’nda heyecana geri sayım

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu. 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakalar ATV ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.GRUP AŞAMASININ

2. HAFTA PROGRAMI: 4 ŞUBAT SALI

C GRUBU

15.30: Başakşehir-Çorum FK

18.00: Konyaspor- Eyüpspor

D GRUBU

13.00: Kocaelispor-Sivasspor

20.30: Beşiktaş-Kırklarelispor

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

A GRUBU

13.00: İskenderun-Trabzonspor

18.00: Ç. Rizespor-MKE Ankaragücü

B GRUBU

20.30: Fenerbahçe-Erzurumspor FK

D GRUBU

15.30: Bodrum FK-Antalyaspor

6 ŞUBAT PERŞEMBE

A GRUBU

18.30: Alanyaspor-F. Karagümrük

B GRUBU

13.00: İstanbulspor-Kasımpaşa

20.45: Göztepe-Gaziantep FK

C GRUBU

16.00: Boluspor-Galatasaray