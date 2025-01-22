Türkiye Kupası’nda heyecana geri sayım

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu. 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakalar ATV ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.GRUP AŞAMASININ
2. HAFTA PROGRAMI: 4 ŞUBAT SALI
C GRUBU
15.30: Başakşehir-Çorum FK
18.00: Konyaspor- Eyüpspor
D GRUBU
13.00: Kocaelispor-Sivasspor
20.30: Beşiktaş-Kırklarelispor
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
A GRUBU
13.00: İskenderun-Trabzonspor
18.00: Ç. Rizespor-MKE Ankaragücü
B GRUBU
20.30: Fenerbahçe-Erzurumspor FK
D GRUBU
15.30: Bodrum FK-Antalyaspor
6 ŞUBAT PERŞEMBE
A GRUBU
18.30: Alanyaspor-F. Karagümrük
B GRUBU
13.00: İstanbulspor-Kasımpaşa
20.45: Göztepe-Gaziantep FK
C GRUBU
16.00: Boluspor-Galatasaray