Trabzonspor A Spor’da sahne alacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, bugün saat 13.00'te İskenderunspor ile karşı karşıya geliyor. A Grubu'ndaki ilk maçını kazanan Fırtına'nın rakibi İskenderun ise A.Gücü beraberliği ile perdeyi açmıştı. Hatay Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak ve Ali Yılmaz tarafından yönetilecek. Bu arada bordo-mavililerde kadro dışı durumdaki Denswil başta olmak üzere bazı isimlerin ayrılığı yaklaştı. Surinam asıllı futbolcu ile fesih görüşmeleri sürerken Sivasspor'un da oyuncuyu kadrosuna katmak için hazır olduğu öğrenildi.