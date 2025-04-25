Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda üst üste ikinic kez finalde! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı özeti

Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ancak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibi Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek art arda 2. kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, bugüne kadar 16 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirme mücadelesi verecek.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇIN ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı ATV ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. İşte Trabzonspor - Göztepe maçının özeti...

Trabzonspor 2-0 Göztepe (MAÇ ÖZETİ)

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

BAŞKAN DOĞAN DÖNEMİNDE İKİNCİ FİNAL

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada finale yükselme başarısı gösterdi. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, 26 Mart 2023'de seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı.