Trabzonspor 2-0 Göztepe (MAÇ ÖZETİ)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İşte maçın özeti.
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GOL | Trabzonspor 1-2 Bodrum FK 02.04.2025 | 18:20