Türkiye Kupası’nda perde 2 eylül’de açılıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı belli oldu. Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu kupa maçlarında ilk perde 2 Eylül Salı günü açılıyor. Sahneye ilk çıkacak takımların 2 Eylül'deki programı şöyle: 13.30: Bingölspor-Mardin 1969, 15.00: Bursa Yıldırım SK-Altay, Karaköprü Belediye-Hakkari Zap SK, Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya, Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol. 16.00: Sincan Bld Ankaraspor-Eskişehir, 19.00: Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK, 20.00: Yeni Mersin İdmanyurdu- Niğde Belediyespor.