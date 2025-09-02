Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Kupa heyecanı başlıyor

Giriş: 02 Eylül 2025, Salı 07:00

5 ligden 155 takımın katılımıyla bu yıl 64. kez düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası, 1. Eleme Turu maçlarıyla başlıyor. 45 karşılaşmanın oynanacağı bu turda heyecan bugün 8 maçla başlıyor. Bu mücadelelerden 3'ü A Spor'dan canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Yarın 33, perşembe günü de 4 karşılaşmayla ilk tur heyecanı tamamlanacak.

GÜNÜN PROGRAMI
13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (A Spor)
15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay
15.00 Karaköprü Bld.-Hakkari Zap SK
15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya
15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer
16.00 Sincan Bld. Ankara-Eskişehir (A Spor)
19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu
20.00 Y.Mersin İY.-Niğde Bld. (A Spor)

