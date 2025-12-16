Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Kupada VAR dönemi

Kupada VAR dönemi

Giriş: 16 Aralık 2025, Salı 07:01
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarından itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin kullanılacağını açıkladı. Dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında böyle bir karar alındığı aktarılırken, "Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolü'ne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak" denildi. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye Kupası'nda grup aşaması yarın başlayacak. İlk mücadele saat 15.00'te Karagümrük ile İstanbulspor arasında. 18.00'de Rize-G.Antep, 20.30'da Trabzonspor- Alanyaspor kozlarını paylaşacak.

EN SON HABERLER

TFF açıkladı: Türkiye Kupası’nda VAR sistemi kullanılacak…
SON DAKİKA | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! İşte dev eşleşmeler...
Trabzonspor'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı!
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! İşte dev eşleşmeler...