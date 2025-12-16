Kupada VAR dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarından itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin kullanılacağını açıkladı. Dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında böyle bir karar alındığı aktarılırken, "Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolü'ne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak" denildi. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Türkiye Kupası'nda grup aşaması yarın başlayacak. İlk mücadele saat 15.00'te Karagümrük ile İstanbulspor arasında. 18.00'de Rize-G.Antep, 20.30'da Trabzonspor- Alanyaspor kozlarını paylaşacak.