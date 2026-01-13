Perde açılıyor! Aslan 20.30’da A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlıyor. A Spor ekranlarında gün boyu tempo yüksek kalacak... A Grubu'nda perde 13.00'te Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçı ile açılacak. 15.30'da Başakşehir-Boluspor, 20.30'da ise Fethiyespor-G.Saray karşılaşmaları oynanacak. C Grubu mücadelesinde ise G.Antep FK, saat 18.00'de evinde Kocaelispor'u konuk edecek.

İCARDİ SAHNEDE TELAFİ PEŞİNDE

FETHİYE maçı için kaleci Uğurcan, Torreira, İlkay, Sane ve Sara götürülmedi. Birçok oyuncunun ayağına fırsat geldi. Süper Kupa finalinde etkisiz kalan İcardi de gollerini atıp yara sarmak istiyor.

DERBİYİ KUPAYLA UNUTACAK

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda gruplarda 2. hafta maçlarında G.Saray, Fethiyespor'a konuk olacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maç 20.30'da başlayacak, hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Kupaya Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarıkırmızılılar, Süper Kupa'daki F.Bahçe mağlubiyetini bu maçla unutmanın peşinde. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. sırada yer alan Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.

HER ÇOCUK 25 BİN TL

FETHİYE İlçe Stadı, tarihi nitelikteki karşılaşma için yenilendi. Sezon başında risk nedeniyle yıkılan kapalı tribünün yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurduran Fethiyespor, zemini eleştiri alan sahayı da bakımdan geçirdi. Ev sahibi ekip, bu maç öncesi biletleri VIP 15-20 bin TL, maraton ile portatif tribün 10 bin TL, kale arkası 5 bin TL, Galatasaray taraftarına ayrılan kale arkasını ise 6500 TL'den satışa çıkarmıştı. Sahaya futbolcularla birlikte seremoniye çıkmak isteyen çocukların ailelerinden ise 25 bin TL talep edilmişti.