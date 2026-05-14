Büyük heyecan 22 Mayıs Cuma günü

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı finalde Beşiktaş'ı eleyen Konyaspor ile dün Gençlerbirliği'ni geçmeyi başaran Trabzonspor, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Corendon Airlines Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakanın öncesi ve sonrasının heyecanı ise A Spor'da yaşanacak. Özel programlar, yorumlar ve röportajlarla kupa coşkusu tavan yapacak.