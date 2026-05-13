Fatih Tekke’den Montella’ya çağrı! “Herhalde milli takıma alınır”

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar. İkinci yarıda isteğimiz, arzumuz... Genel olarak söylenecek çok olumlu şey yok. Böyle maçları daha dikkatli ve önceden bitirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, şunlar bunlar var... Buralara kadar geldik. Bir maçımız var. Maçın bize dönüşü, çok şükür diyelim. Kupayı çok istediğimizi söyledim. Her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi, bunu kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip, Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır ama kolay değil, zor. Geçen sene finalde kaybettim. Süper Kupa'da da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. İlla kupa alayım diye derdim yok ama bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder bize. Oyunun kendisi beni ilgilendiriyor ama bazı maçlarda böyle oluyor. Sonuç olarak finaldeyiz. Finalde deplasmanda kaybettiğimiz bir takımla oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizim için zor, kolay değil ama çok istediğimiz kesin. Bugünden daha fazla istememiz lazım. Umarım taraftarımızı mutlu eder ve kupayı müzemize götürürüz. OZAN TUFAN İÇİN ÇAĞRI Herhalde Ozan'ı artık milli takıma davet ederler. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, santrfor oynadı. Haftaya da büyük ihtimal stoper oynayacak. Her oynadığı yerde iyi işler çıkardı. Trabzonspor'un bu sene, özür dileyerek söylemek istiyorum, beni çok eleştirdiler, Trabzonspor bu sene uzun yıllardır beklenilen bir şeyi başardı. 'Yapabiliriz'i yeniden gündeme taşıdı. Bir senelik zaman, bir takım, hoca için uzun süre gibi gelmesin size. Eksiklerimiz var ama düzeltmek için çaba sarf ediyoruz.' BASIN TOPLANTISI Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 'Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz. Tüm hasarlarımıza rağmen, zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak çok kötü olmamıza rağmen; ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor almamız gayet değerliydi. Ama tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var. Şimdi hafta sonu yeni bir maçımız var. Gelmesi gereken oyuncular var, sakat olan oyuncular var. Sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline hazırlanacağız' diye konuştu.