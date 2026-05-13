Fatih Tekke’den Montella’ya çağrı! “Herhalde milli takıma alınır”

BASIN TOPLANTISI

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Finalde olduğumuz için tekrar çok mutluyuz. Tüm hasarlarımıza rağmen, zor bir karşılaşma olmasına rağmen, oyun olarak çok kötü olmamıza rağmen; ikinci yarının son bölümündeki oyuna biraz ağırlık, biraz inisiyatif katınca skor almamız gayet değerliydi. Ama tüm lig genelinde baktığımızda bu süreçte kupa finaline gitmek önemli. Kupayı çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için içeride çok ciddi coşkumuz var. Şimdi hafta sonu yeni bir maçımız var. Gelmesi gereken oyuncular var, sakat olan oyuncular var. Sizin sağlam zannettiğiniz ama sadece kulübede oturmak isteyen oyuncularımız var. Dolayısıyla hafta sonu bir maçımız var. Sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline hazırlanacağız" diye konuştu.