A Spor izleyenler gole doydu, iki maçta tam 20 gol atıldı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu dün tamamlandı. A Spor izleyenler gole doydu. Amasyaspor, Çankırıgücü'nü 10-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. 1. dakikada gol perdesini açan ev sahibi ekip 6 dakikada 3-0'ı buldu. Farkı getiren goller Safa Kınalı (1), Ahmet Emin Aksakal (4), Mehmet Bavver Özbahçeci (6), Mert Erol (30), Mikail Olgun (33), Muhammet Karahan (35 ve 39), Yunus Emre Kobya (51), Muhammed Öztürk (71) ve Hasan Çelik'ten (84) geldi. Türkiye Kupası'nda günün diğer maçı da aynı gol yağmuruna sahne oldu. Orduspor 1967 evinde Torul Belediye'yi 10-0 mağlup etti ve 2. eleme turuna adını yazdırdı. Goller Berat Kalkan (14 ve 32), Recep Metin (17), Taha Balsu (28 ve 30), Yiğit Tiryaki (37), Taha Yasin Ev (58), Atakan Aybastı (60), Doğancan Aynacı (78), Barış Gün'den (84) geldi.

KURALAR BUGÜN ÇEKİLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi bugün saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kurada 1. Eleme Turu'nu geçen 20 takım ile bu turdan dahil olacak 42 kulüple birlikte 62 ekip yer alacak. 2. Eleme Turu maçları 6-7-8 Ekim'de oynanacak.