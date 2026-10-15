Kupada 3. tura geri sayım

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
İŞTE MAÇ PROGRAMI
27 EKİM SALI:
13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor
13.30 Etimesgut-Gaziantep FK
13.30 İnegöl Kafkas-Kahramanmaraş İstiklal
15.00 Adana Adaletgücü-MKE Ankaragücü
15.00 Yeni Mersin İdy.-Muşspor
15.00 Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38
15.00 Orduspor 1967- Vanspor
15.00 Sarıyer-Ayvalıkgücü Bld.
15.30 Boluspor-Karşıyaka
18.00 Kocaelispor-Mazıdağı Fosfat
20.30 C.Alanyaspor-12 Bingölspor
28 EKİM ÇARŞAMBA:
13.30 Kars 36 Spor-Antalyaspor
13.30 Ankara Demir-Gemlik Sümerbey
13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol
13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor
13.30 GMG Kastamonu-Erzincan F.Y.
13.30 Düzcespor-Isbaş Isparta 32 Spor
13.30 Gebzespor-Malatya Yeşilyurt
13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor
13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor
13.30 Eskişehir Anadolu-68 Aksaray Bld.
15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor
15.00 Balıkesirspor-Arnavutköy Bld.
15.00 Karabük İdy.-İskenderunspor
15.00 Menemen FK-Karacabey Bld.
15.00 Ümraniye-Küçükçekmece Sinop
15.00 Şanlıurfaspor-Gölcükspor
15.00 Fatih Karagümrük-Somaspor
15.30 Fethiyespor-Eyüpspor
18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırım
20.30 52 Orduspor FK- 1461 Trabzon
29 EKİM PERŞEMBE:
13.30 Bitlis 1916 Spor-Kayserispor
15.30 Gençlerbirliği-Karaköprü Bld.
18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947
20.30 Eskişehirspor-Iğdır FK