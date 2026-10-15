Kupada 3. tura geri sayım

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu müsabakalarının programı belli oldu. 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

İŞTE MAÇ PROGRAMI



27 EKİM SALI:

13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor

13.30 Etimesgut-Gaziantep FK

13.30 İnegöl Kafkas-Kahramanmaraş İstiklal

15.00 Adana Adaletgücü-MKE Ankaragücü

15.00 Yeni Mersin İdy.-Muşspor

15.00 Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38

15.00 Orduspor 1967- Vanspor

15.00 Sarıyer-Ayvalıkgücü Bld.

15.30 Boluspor-Karşıyaka

18.00 Kocaelispor-Mazıdağı Fosfat

20.30 C.Alanyaspor-12 Bingölspor



28 EKİM ÇARŞAMBA:

13.30 Kars 36 Spor-Antalyaspor

13.30 Ankara Demir-Gemlik Sümerbey

13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol

13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor

13.30 GMG Kastamonu-Erzincan F.Y.

13.30 Düzcespor-Isbaş Isparta 32 Spor

13.30 Gebzespor-Malatya Yeşilyurt

13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor

13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor

13.30 Eskişehir Anadolu-68 Aksaray Bld.

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor

15.00 Balıkesirspor-Arnavutköy Bld.

15.00 Karabük İdy.-İskenderunspor

15.00 Menemen FK-Karacabey Bld.

15.00 Ümraniye-Küçükçekmece Sinop

15.00 Şanlıurfaspor-Gölcükspor

15.00 Fatih Karagümrük-Somaspor

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırım

20.30 52 Orduspor FK- 1461 Trabzon



29 EKİM PERŞEMBE:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Kayserispor

15.30 Gençlerbirliği-Karaköprü Bld.

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947

20.30 Eskişehirspor-Iğdır FK