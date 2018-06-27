Ersoy Dede

Ahmet Nesin’e Biçilen Rol

Ahmet Nesin'in, sandıktan çıkan sonuçlar üzerine verdiği mesajı görmüş olmalısınız.. Bir öngörü, bir tespit ya da bir kaygı paylaşımı değil.. Düpedüz ve apaçık bir darbe çağrısı o.. Eğer kendi egemenlik alanlarını kısıtlayacak bir iktidar gücü tahkim edilirse başvurulacak en kestirme yol.. İktidar gücünün tahkim edilmesinden kasıt şu. Şimdi AK Parti ya da ülkenin bambaşka herhangi bir zenci hareketi sandık marifetiyle iktidara gelebilir. Fakat oraya kadar. O koltuğa oturup 'mış' gibi yapacaksa dert değil.. Bayındırlık olur, çevre olur, sağlık vesaire teknik konularda o iktidar alanı içerisinde ne isterse yapabilir. Ama ne zaman ki dış politika, savunma ekonomi gibi işlerde direksiyonu ele almaya kalkar, o zaman darbe gelirdi. Ahmet Nesin'in kafa da işte o zamanlarda kalmış. Günün sonunda elbet bir güç, seçim sonuçlarına müdahale eder, Erdoğan'ın 'Başkan' olmasına izin vermez diye düşünüyor.. Buna inanıyor.. Erdoğan'ın toplantısına giden generalin apoletlerinin söküleceğine, Erdoğan'la dış gezilere katılan genelkurmay başkanının emekli edileceğine kesin gözüyle bakıyordu.. Aksine imkan olmadığını varsayıyordu.. Bu gerçekleşmediğinde de haliyle çıldırdı.. Bu psikoloji tam da bu..

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Gelelim işin diğer boyutuna.. Daha evvel yazdığı pek çok yazıda 15 Temmuz'un bir FETÖ darbe girişimi olmadığını, içinde Fetö'nün bazı adamlarının kullanıldığını yazan Ahmet Nesin'in bir vazifesi de bu. Yani FETÖ'yü temize çıkarmak.. Artık FETÖ bu adamı neresinden yakalamışsa, oyuncak gibi oynuyor. Her seferinde hayali bir takım güçler uydurup FETÖ'nün bütün operasyonlarını onlar üzerine yıkıyor. Bir anda FETÖ'nün suç üstü yakalandığı ortaya çıkınca da FETÖ içindeki bazı isimlerin NATO ile işbirliği yaptığını yazıp, Pensilvanya'daki örgüt liderini suçtan ayırıyor..

Şimdiki operasyonu da o.. Bakın FETÖ temizlendiği halde darbe beklentisi 'diri' dedirtip, demek ki darbeciler bunlar değildi algısı oluşturmak.. Yaldızlarınız pul pul döküldü artık beyler.. Kaybettiniz. Hem de topunuz..

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