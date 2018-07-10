MERYEM GAYBERİ

Şan ve şerefle geleceğe…

Türkiye'nin, bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki ilk günü. Yeni sistemin, ekonomik, sosyal ve siyasi hayata getireceği yeniliklerin yanı sıra, 24 ülkeden devlet başkanının katılacağı yemin töreni, yeni sistemin açıklanacak ilk kabinesinde hangi isimlerin olacağı gibi işin siyasi magazin tarafı da günlerdir konuşuluyor.



Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı devlet başkanlarının da katıldığı "Cumhurbaşkanı Göreve Başlama" töreninin ardından kabine açıklandı. Yeni kabinenin ilk toplantısı, Cuma günü Hacı Bayram Camisinde kılınacak Cuma namazının ardından gerçekleştirecek. Vatana millete hayırlı olsun.

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