MERYEM GAYBERİ

Şan ve şerefle geleceğe…

Türkiye'nin, bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki ilk günü. Yeni sistemin, ekonomik, sosyal ve siyasi hayata getireceği yeniliklerin yanı sıra, 24 ülkeden devlet başkanının katılacağı yemin töreni, yeni sistemin açıklanacak ilk kabinesinde hangi isimlerin olacağı gibi işin siyasi magazin tarafı da günlerdir konuşuluyor.



Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı devlet başkanlarının da katıldığı "Cumhurbaşkanı Göreve Başlama" töreninin ardından kabine açıklandı. Yeni kabinenin ilk toplantısı, Cuma günü Hacı Bayram Camisinde kılınacak Cuma namazının ardından gerçekleştirecek. Vatana millete hayırlı olsun.

Peki Türkiye, rahmetli Menderes'ten Demirel'e, Özal'dan Türkeş ve Erbakan'a kadar geçmişte birçok Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın da istediği vesayet sistemini (Darbe ve muhtıraları)bitirecek Başkanlık Sistemi 'ne kolay mı geldi? Hayır!Parlamenter sistemde, milletin seçtiği her iktidarın tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan askeri ve sivil bürokrasi vardı. Ve bu darbeci zihniyet, milletin adamlarını 'terbiye etmek' için tam bir vesayet düzeni kurmuştu. Her darbe ile birlikte halkın yine sivil ve kendi içinden isimleri iktidara getireceğini iyi bilen darbeciler, yeni anayasalarla kendi gizli iktidarını pekiştirdi.En son 80 darbesinde Kenan Evren ve darbe konseyi, 'bu millete güvenilmeyeceğine' bir kez daha kanaat getirerek Cumhurbaşkanı Evren'e Başbakan'dan ve Hükümetten daha fazla yetkiler tanıyarak yönetimde tamamen "çift başlılığın" önünü açtı. Sezer'in Cumhurbaşkanlığında neler yapıldığını, hükümetin atacağı her adımın bu çift başlılıkla nasıl kilitlendiğini gördük.Ve en sonunda geldik 15 Temmuz 2016 tarihine. Askeri ve yargı bürokrasisini ele geçiren, ipi dışarıda hain terör örgütü FETÖ, bir kez daha darbe mekaniğini harekete geçirmek, bir kez daha milletin seçtiklerini zindanlara tıkıp katlederek yönetime geçmek istedi.Ve darbeler tarihinde ilk kez millet buna izin vermedi. Lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla, tankların, topların, uçakların, mermilerin önüne atladı. Bedenini, kendi iradesi için, demokrasi için kurşunlara siper etti.15 Temmuz ihaneti, Erdoğan ve AK Parti gibi milletin ana omurgasını teşkil eden MHP ve lideri Bahçeli'yi de sistem değişimi noktasında harekete geçirdi. 16 Nisan 2017 referandumu ile milletten onay alan Başkanlık Sistemi, 24 Haziran seçimleri ile hayata geçirildi.Bu pazar, Fetullahçı teröristlerin 252 vatan evladını şehit ettiği, 2 binden fazla kahramanı yaraladığı 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü. Yeni sistem, aziz şehitlerimize, demokrasiye, millet iradesine ve darbelerle mahvedilen bütün ülkelere bir armağandır. Çanakkale 'den devraldığımız ruhla 15 Temmuz'da yazdığımız şan ve şeref, toplumun tüm kesimleriyle milletimizindir. O ruha hale getirilmesine fırsat vermeyelim.Sonuç olarak, bir daha asla o karanlık günlere dönmemek için emin adımlarla geleceğe yürüyoruz…Önceki akşam yeni sistem tartışmaları, kabine tahminleri yapılıyordu ki Çorlu'daki elim tren kazası gündeme düştü. 24 canımızı kaybettik, yüzün üzerinde yaralı var. Hayatını kaybedenler arasında minicik çocuklar, gençler, kadınlar her yaştan insan var. Ölenlere Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara Allah acil şifalar versin…