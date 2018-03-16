Mehmet Sait Kılıç

Cehenneme kadar yolu var!

Gene bir dolaba gelme haberi...

Gene bir üçkâğıda gelme hikâyesi...

Gene bir kapana düşme öyküsü...

Gene bir dolma yutma havadisi...

Pis dolandırıcılar hep profesörleri faka bastıracak değiller ya, bu sefer de garibanları hedef almışlar...

Öyle bir iki kişi falan da değil hani.

Herifler kocaman bir cemaati kündeye getirmişler...

Mağdurlar, "Tayyip bizi kurtarsın" diyorlar...

Muhalif necip matbuat da satır aralarında kabahati iktidara yıkmaya çalışıyor...

Mevzuyu çaktınız herhalde.

Adında "banka" ibaresi geçen ve milleti ketenpereye getiren Çiftlik Bank'tan söz ediyorum.

İşin matrağı, bu firma piyasaya oyun sitesi olarak çıkmış ardından da yatırım firmasına dönüşerek on binlerce kişiyi tongaya düşürmüş...

Çok acıklı, değil mi?

Ezcümle: Yüksek kâr vaadi zokasını yutan mağdurlar, paralarını kuzu kuzu götürüp firmanın hesabına yatırmışlar. Böylece tokatlanma işlemini kemale erdirmişler...

Evet, "yağmur yağarken küpünüzü doldurun" ayağına yatan tokatçılar böyle böyle yaklaşık 80 bin kişinin tam 511 milyon lirasını çarpmışlar...

Milletin gözünün içine baka baka, kaka şeyler yapan şirketin CIO'su da beraberinde götürdüğü paralarla soluğu Uruguay'da almış... (Bu arada CIO 1991 doğumlu, tıfıl yani.)

Görüldüğü üzere senaryo klasik. Ümmiler bile bunu bellediler, bu herifler hiç mi televizyon izlemiyorlar yahu?

Medyada sık aralıklarla yayınlanan dolandırıcılık haberleri bu mağdurların kulağına hiç mi çalınmamış?

"Hak ettiler" diyelim mi?

Demeyelim.

Ulan o kadar parayı bu bebeye hangi kafayla verdiniz? Çocuğun bakışlarındaki bönlüğü de mi göremediniz?

Bu çocukta ne suya götürüp susuz getirecek bir tip var ne de şeytana pabucunu tersten giydirecek bir hal.

Galiba gene "basiretin bağlanması" söz konusu...

Yoksa olayımızda bir "IQ" sorunu mu var?

Acaba beyin gibi en önemli organımızı kullanmayı bilmiyor muyuz?

Peki, bu tokatçıların hiç mi suçu yoktur?

Elbette ki vardır.

Ama günahın çoğu bizdedir. Zira velet göstere göstere çaktı...

Hasılı, çevirdiği fırıldaklarla milleti çok pis dolandıran bu zıpır, ivedilikle enselenip bir daha çıkmamak üzere kodese tıkılmalıdır....