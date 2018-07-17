Mehmet Sait Kılıç

O gece demokrasi havarileri "tüh be" çekti!

FETÖ'cüler 17 ve 25 Aralık'ta polisleri kullanarak darbe yapmaya kalkmışlardı...



Benzer haltı Gezi kalkışmasında da yemişlerdi...



Halbuki darbe polisle değil askerle yapılırdı!



15 Temmuz'da askerle yapmaya yeltendiler. Neyse ki bunu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.



Zira darbe sabaha karşı yapılırdı, dokuzda değil.

Bu hainler 60'lı ve 80'li yıllarda kalmışlardı!

Bu memleket nice darbeler gördü ama yurttaşın mukavemet ettiğini de ilk defa görüyordu.

Demek ki Türkiye 1960, 1971 ve 1980'li yılların Türkiyesi değildi.

Erdoğan'la birlikte büyük bir değişime uğramıştı. Özgüven tavan yapmıştı. Artık demokrasisine ne pahasına olursa olsun sahip çıkan bir Türkiye vardı...

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Bu hainler o gece Erdoğan'a suikast girişiminde bulundular...

Parlamentoya bomba attılar...

Halkın üzerine ateş açtılar...

Tayyip düşmanları da bu hadiseleri kabak çekirdeği yiyerek ekranlardan seyrettiler.

Çünkü bunlar Erdoğan'ın devrildiğini görebilmek için iç savaşa da, memleketin parçalanmasına da razıydılar...

Şehitler arasında bunlardan yoktur.

Evet, bunlar o gece Erdoğan'ın alaşağı edilmesini büyük bir merakla beklemiş, alaşağı edilmeyince de çok üzülmüştür. Hatta darbe girişiminin bastırıldığını öğrenince de "tüh be" çekmiş tiplerdir...

Daha da enteresanı, bunların hepsi 16 Temmuz sabahı yüz seksen derece dönmüş, gözümüzün içine baka baka "darbeye karşıyız! Demokrasi kazandı" demekten de, demokrasi havarisi kesilmekten de utanmamışlardır.

Darbe başarılı olsaydı yiyecekleri naneleri çok iyi biliyoruz. Zira benzer haltları 1960'ta, 1971'de, 1980'de yemişlerdi...

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15 Temmuz selaların yeri göğü inlettiği unutulmaz bir gecedir...

Tayyip Erdoğan'ın "meydanlara çıkın" çağrısına olumlu yanıt vermiş kahramanların gecesidir.

Müslüman milletimizin meşru direnişidir...

Milletimiz o gece darbeye karşı çıkmış, direnmiş, göğsünü siper etmiş, canını ortaya koymuş, tankın önüne yatmış ve tepesine çıkmıştır...

Halkımız o gece demokrasisine sahip çıkmış, başkomutanının arkasına düşmüştür...

Dile kolay tamı tamına iki yüz elli vatan evladını şehit verdik...

Halkımız bu ihaneti asla unutmayacak ve affetmeyecektir...

O gece darbecilerin kimisi cehennemi boyladı, kimisi iç çamaşırıyla ele geçti.

Bedelini de çok ağır ödediler ve ödemeye de devam edecekler. Ama kodeste kalmaları halkımızı kesmiyor

Halkımız idam istiyor, idam!

Nitekim Başkanımız da 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde buna dair olumlu işaretler verdi...

