Külliye... Piyasalar... Enflasyon... McKinsey...

İŞTE OKAN MÜDERRİSOĞLU'NUN BUGÜNKÜ YAZISI:

Türkiye'nin her yönüyle yeniden ekonomiye odaklanmasının sayısız faydaları ortaya çıkıyor. Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki uzman ekiple, piyasalar arasındaki makasın kapanması, anlayış farklılıklarının giderilmesi bile başlı başına önemli. Ki bugün Ankara'da bu yönde önemli bir toplantının da gerçekleşmesi bekleniyor. Pozisyona göre yorum ve değerlendirme marjı olarak nitelendirilebilecek bu durumun iyileştirilmesine dönük süreç TÜSİAD'ın son Ankara ziyaretinde gelişti. Esasen içeriği hayli zorlu seyreden o görüşmenin detaylarını buraya yansıtmak çok da gerekli değil. Nihayetinde amacımız üzüm yemek. Bu nedenle kişilere takılmak yerine politikalara, çözüm önerilerine ve iletişim diline yoğunlaşmak daha doğru.

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Ekonomi demişken... Enflasyon konusu da oldukça mühim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, enflasyonla mücadele zeminini tahkim edecek yeni stratejik yaklaşımı da merakla bekleniyor. Esasen, kısa orta ve uzun vadeli tedbirleri bir arada düşünmek gerekiyor...

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