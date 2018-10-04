Türkiye'nin her yönüyle yeniden ekonomiye odaklanmasının sayısız faydaları ortaya çıkıyor. Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki uzman ekiple, piyasalar arasındaki makasın kapanması, anlayış farklılıklarının giderilmesi bile başlı başına önemli. Ki bugün Ankara'da bu yönde önemli bir toplantının da gerçekleşmesi bekleniyor. Pozisyona göre yorum ve değerlendirme marjı olarak nitelendirilebilecek bu durumun iyileştirilmesine dönük süreç TÜSİAD'ın son Ankara ziyaretinde gelişti. Esasen içeriği hayli zorlu seyreden o görüşmenin detaylarını buraya yansıtmak çok da gerekli değil. Nihayetinde amacımız üzüm yemek. Bu nedenle kişilere takılmak yerine politikalara, çözüm önerilerine ve iletişim diline yoğunlaşmak daha doğru.***Ekonomi demişken
... Enflasyon konusu da oldukça mühim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın, enflasyonla mücadele zeminini tahkim edecek yeni stratejik yaklaşımı da merakla bekleniyor. Esasen, kısaorta ve uzun vadeli tedbirleri bir arada düşünmek gerekiyor. Örneğin; Kısa vadede
, kur bahanesi ile fiyatlarda oluşan köpüğün alınması bir ihtiyaç. Bu amaçla fiyat değişkenliğinin en yüksek olduğu sektörlerin temsilcileri ile görüşülmesi yerinde hamle. Orta vadede
, az sayıda firmanın fiyatlar genel seviyesini belirleme gücüne neşter vurulması ve rekabet hukuku boyutuna ilişkin önlemlerin devreye girmesi de bir zorunluluk. Bu noktada, gıda fiyatlarının ayrıca ele alınması da kaçınılmaz. Uzun vadede
ise ithal girdi bağımlılığının çözülmesi lazım. Türkiye'yi sadece finansal cari açık veren bir ülke gibi görmek eksik analiz olur. Türk sanayisinin, ithalatla ayakta duran, ilk kur şokunda sermayeyi tüketen yapıdan kurtarılması da uzun dönemli reçetelerle mümkün.***Son bir husus da... McKinsey'den alınan danışmanlık hizmetiyle alakalı
... Açık söyleyeyim,
bunun IMF ile Düyun-u Umumiye
iddiasıyla zerrece ilgisi yok. Yeni kurulan
Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin; harcamaların
verimliliği, önceliği ve devlet
hizmetlerinin birim maliyetini belirleme
çabası ile buna göre kamu mali yol
haritası çizme iradesi son derece yerinde
bir karar. Uluslararası iyi uygulama
örneklerinin yani küresel tecrübenin
buraya aktarılmasından daha doğal bir
şey olamaz. Mesele o ki bu Ofis, tüm
bakanlıkların temsilcileri ile McKinsey
elemanlarını bir araya getirmenin ötesinde
bilhassa Sayıştay'ın, Muhasebat
Genel Müdürlüğü'nün ve eski DPT'nin
deneyimini de ortak paydada buluşturabilmeli.
Göreceksiniz, devlette her şey
eskisinden farklı olacak!