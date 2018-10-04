Türkiye'nin her yönüyle yeniden ekonomiye odaklanmasının sayısız faydaları ortaya çıkıyor. Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki uzman ekiple, piyasalar arasındaki makasın kapanması, anlayış farklılıklarının giderilmesi bile başlı başına önemli. Ki bugün Ankara'da bu yönde önemli bir toplantının da gerçekleşmesi bekleniyor. Pozisyona göre yorum ve değerlendirme marjı olarak nitelendirilebilecek bu durumun iyileştirilmesine dönük süreç TÜSİAD'ın son Ankara ziyaretinde gelişti. Esasen içeriği hayli zorlu seyreden o görüşmenin detaylarını buraya yansıtmak çok da gerekli değil. Nihayetinde amacımız üzüm yemek. Bu nedenle kişilere takılmak yerine politikalara, çözüm önerilerine ve iletişim diline yoğunlaşmak daha doğru.

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... Enflasyon konusu da oldukça mühim. Hazine ve Maliye Bakanı'ın, enflasyonla mücadele zeminini tahkim edecek yeni stratejik yaklaşımı da merakla bekleniyor. Esasen, kısaorta ve uzun vadeli tedbirleri bir arada düşünmek gerekiyor. Örneğin;, kur bahanesi ile fiyatlarda oluşan köpüğün alınması bir ihtiyaç. Bu amaçla fiyat değişkenliğinin en yüksek olduğu sektörlerin temsilcileri ile görüşülmesi yerinde hamle., az sayıda firmanın fiyatlar genel seviyesini belirleme gücüne neşter vurulması ve rekabet hukuku boyutuna ilişkin önlemlerin devreye girmesi de bir zorunluluk. Bu noktada, gıda fiyatlarının ayrıca ele alınması da kaçınılmaz.ise ithal girdi bağımlılığının çözülmesi lazım. Türkiye'yi sadece finansal cari açık veren bir ülke gibi görmek eksik analiz olur. Türk sanayisinin, ithalatla ayakta duran, ilk kur şokunda sermayeyi tüketen yapıdan kurtarılması da uzun dönemli reçetelerle mümkün.... Açık söyleyeyim,bunun IMF ile Düyun-u Umumiyeiddiasıyla zerrece ilgisi yok. Yeni kurulanMaliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin; harcamalarınverimliliği, önceliği ve devlethizmetlerinin birim maliyetini belirlemeçabası ile buna göre kamu mali yolharitası çizme iradesi son derece yerindebir karar. Uluslararası iyi uygulamaörneklerinin yani küresel tecrübeninburaya aktarılmasından daha doğal birşey olamaz. Mesele o ki bu Ofis, tümbakanlıkların temsilcileri ile McKinseyelemanlarını bir araya getirmenin ötesindebilhassa Sayıştay'ın, MuhasebatGenel Müdürlüğü'nün ve eski DPT'nindeneyimini de ortak paydada buluşturabilmeli.Göreceksiniz, devlette her şeyeskisinden farklı olacak!