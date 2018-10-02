TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim 2018 tarihi, Türkiye'nin "siyasi, ekonomik ve diplomatik" yol haritası için bir manifestoya sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meclis'i açılış konuşmasında altı çizilecek pek çok husus vardı. Bence en önemli husus, "yeni dönemin ruhu" başlığı altındaki çağrısında gizliydi.

Cumhurbaşkanı'nın, "Birlikte çalışma, birlikte inşa, birlikte başarma" mesajı ne kadar değerli ise ana muhalefetin daha ilk günden bu çabayı sekteye uğratan nobran tavrı da o kadar üzücüydü.

Sn. Erdoğan'ın "siyaseti okuma, devletin dinamiklerini bilme ve kamuyu yönetme" özellikleri, taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği bir gerçek. Ancak, Sn. Cumhurbaşkanı'nı ayrıştıran bir başka özelliği daha var ki o nokta çok belirleyici. "Nedir o?" derseniz...

Cevabı, "Gerçekçiliktir!" Bu gerçekçilik, sorunlarla yüzleşme, teşhis etme, tedavi reçetesi geliştirme için gerekli olan "pragmatik çözümlerle" de birleşince, netice almak mümkün oluyor.

***

***