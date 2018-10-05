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Teknoloji girişimlerine 520 milyar $'lık pazar

Sabah Gazetesi Yazarı , bugünkü 'Teknoloji girişimlerine 520 milyar $'lık pazar' başlıklı yazısında çok önemli bilgiler verdi. Sırt, "Dijital dönüşüme yatırım yapan şirketler 2021'e kadar yeni teknolojilere 520 milyar dolar harcayacak. Yeni nesil, dijital müşterinin alışkanlıklarını büyük veri ve nesnelerin i teknolojisi ile öğrenecek" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 10:23
Teknoloji girişimlerine 520 milyar $'lık pazar

TİMUR SIRT'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Verileri bağlantısı ile toplayan nesneler ve toplanan büyük veriden analizler üreten girişimler müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı anlayarak çözüm üretiyor. Küresel yönetim danışmanlık şirketi Bain'in tahminine göre tüm şirketlerin gözünü diktiği büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti pazarında 2017'de harcanan 235 milyar doların 2021'de iki katına çıkarak yaklaşık 520 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Veri merkezi ve veri analitiği bölümünün en hızlı büyüyen parçası nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT) segmenti olacak ve 2017'den 2021'e kadar yüzde 50'lik birleşik büyüme oranına ulaşılacak.

HER KURUMA ÖZEL ÇÖZÜM

Sadece bu tahminler bile kurumların dijital dönüşüm projelerini ertelememesi gerektiğinin kanıtı. Dijital dönüşüm iddiası taşıyan tüm kurumların öncelikleri farklı. Kimi kurumun önce sağlıklı veri toplama konusunda çaba harcaması gerekiyor. Bunun için IoT entegrasyon projelerini yürütecek. Bazı kurumların da toplanan verilerle büyük veri analitiği konusunda deneyim kazanması gerekiyor. Olaya bütüncül yaklaşarak tüm dijital dönüşüm sürecinde her kurumun ihtiyaç ve öncelik sıralamasını ortaya koymalı. Geçtiğimiz gün şirketlerinden Koç Sistem tarafından kurulan KoçDigital'in temel hedefi bu dönüşüm sürecindeki şirketlerin danışmanlıktan entegrasyona tüm sürecinin yönetilmesi. Yani daha önce bilgi işlem departmanlarıyla, yarım yamalak ve resmin tümü görülmeden yapılan yatırım artık tüm kurumun müşteri odaklı yapılanmasına göre belirleniyor. Ancak bu aşamada işin kreması diyeceğimiz danışmanlık hizmeti ve tasarımın The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanması daha fazla katma değer oluşturulmasına tehdit olarak görülebilir. Diğer yandan küresel şirketlerin operasyonu ve işbirliğinin bölgeye yayılacak olması bir fırsat olarak da kaşımıza çıkıyor.

EN BÜYÜK KURUMSAL GİRİŞIM SERMAYESİ YATIRIMCILAR

girişim sermayesi listesinin en başında yer alıyor. Intel, GE Ventures, , Qualcomm Ventures'ın her zaman kesintiye uğramakla birlikte, en aktif kurumsal girişim sermayesi yatırımcıları listesi bir önceki yıllara göre sabit kalıyor. Yazılım çözümlerinin bir başlangıç noktası olmaya devam edeceği ve özellikle de yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi temelli teknolojiler için 2016'da 2.1 milyar dolardan 2018'de 3.8 milyar dolara çıkacağı tahnin ediliyor.. 'de ise telekom sektöründe girişim sermayesi şirketiyle hızlı bir adım atmıştı. Şimdiye kadar 2 şirkete yatırım yaptı. Yıl sonuna kadar bir girişimin daha listeye ekleneceği tahmin ediliyor.

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