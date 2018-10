Teknoloji girişimlerine 520 milyar $’lık pazar

Dijital dönüşüme yatırım yapan şirketler 2021’e kadar yeni teknolojilere 520 milyar dolar harcayacak. Yeni nesil, dijital müşterinin alışkanlıklarını büyük veri ve nesnelerin interneti teknolojisi ile öğrenecek

Verileri internet bağlantısı ile toplayan nesneler ve toplanan büyük veriden analizler üreten girişimler müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı anlayarak çözüm üretiyor. Küresel yönetim danışmanlık şirketi Bain'in tahminine göre tüm şirketlerin gözünü diktiği büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti pazarında 2017'de harcanan 235 milyar doların 2021'de iki katına çıkarak yaklaşık 520 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Veri merkezi ve veri analitiği bölümünün en hızlı büyüyen parçası nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT) segmenti olacak ve 2017'den 2021'e kadar yüzde 50'lik birleşik büyüme oranına ulaşılacak.



HER KURUMA ÖZEL ÇÖZÜM

Sadece bu tahminler bile kurumların dijital dönüşüm projelerini ertelememesi gerektiğinin kanıtı. Dijital dönüşüm iddiası taşıyan tüm kurumların öncelikleri farklı. Kimi kurumun önce sağlıklı veri toplama konusunda çaba harcaması gerekiyor. Bunun için IoT entegrasyon projelerini yürütecek. Bazı kurumların da toplanan verilerle büyük veri analitiği konusunda deneyim kazanması gerekiyor. Olaya bütüncül yaklaşarak tüm dijital dönüşüm sürecinde her kurumun ihtiyaç ve öncelik sıralamasını ortaya koymalı. Geçtiğimiz gün Koç Holding şirketlerinden Koç Sistem tarafından kurulan KoçDigital'in temel hedefi bu dönüşüm sürecindeki şirketlerin danışmanlıktan entegrasyona tüm sürecinin yönetilmesi. Yani daha önce bilgi işlem departmanlarıyla, yarım yamalak ve resmin tümü görülmeden yapılan yatırım artık tüm kurumun müşteri odaklı yapılanmasına göre belirleniyor. Ancak bu aşamada işin kreması diyeceğimiz danışmanlık hizmeti ve tasarımın The Boston Consulting Group (BCG) tarafından hazırlanması daha fazla katma değer oluşturulmasına tehdit olarak görülebilir. Diğer yandan küresel şirketlerin operasyonu ve işbirliğinin bölgeye yayılacak olması bir fırsat olarak da kaşımıza çıkıyor.



EN BÜYÜK ÜÇ ENGEL

İşte bu noktada çok büyük bir pazar karşımıza çıkıyor. Bulut Hizmet Sağlayıcıları (CSP), işletmeler için etkili hizmet sağlayıcıları, danışmanlık ve veri analitiği sağlayıcılar olarak ortaya çıkıyor. Güvenlik, mevcut teknoloji ile entegrasyon ve yatırımın belirsiz getirileri olması, kurumlarda da en büyük üç engel olarak karşımıza çıkıyor. Araştırma şirketi Bain, satıcıların daha fazla hedefe yönelik endüstri çözümleri sunma konusunda birkaç temel endüstriye odaklanma ihtiyacına dikkat çekiyor. Nesnelerin interneti projelerini entegre etmeyi başaran işletmeler, güvenlik sağlayıcıları, mevcut bilgi teknolojileri (IT) ile entegrasyon kolaylığı, operasyonel teknoloji sistemleri ve yatırımın belirsiz getirileri konusunda en önemli engelleri azaltmak zorundalar.



EN BÜYÜK KURUMSAL GİRİŞIM SERMAYESİ YATIRIMCILAR



KURUMSAL girişim sermayesi listesinin en başında Google yer alıyor. Intel, GE Ventures, Microsoft, Qualcomm Ventures'ın her zaman kesintiye uğramakla birlikte, en aktif kurumsal girişim sermayesi yatırımcıları listesi bir önceki yıllara göre sabit kalıyor. Yazılım çözümlerinin bir başlangıç noktası olmaya devam edeceği ve özellikle de yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi temelli teknolojiler için 2016'da 2.1 milyar dolardan 2018'de 3.8 milyar dolara çıkacağı tahnin ediliyor.. Türkiye'de ise telekom sektöründe Türk Telekom girişim sermayesi şirketiyle hızlı bir adım atmıştı. Şimdiye kadar 2 şirkete yatırım yaptı. Yıl sonuna kadar bir girişimin daha listeye ekleneceği tahmin ediliyor.



GIRIŞIMCILER VE KURUMLAR IÇIN YENI FIRSATLAR



Nesnelerin İnterneti (IoT) ve büyük veri analitiği 2021'de, 2017'de harcanan 235 milyar dolarlık iki katından fazla artarak 520 milyara yükselecek.



İşletmeler, IoT'nin iş değeri ve pozitif bir yatırım getirisi sağlama potansiyeli konusunda hâlâ iyimser. Ancak çoğu kişi 2020'ye kadar daha az kapsamlı IoT uygulamaları planlıyor.



Kurumlar ortaya çıkan yeni ihtiyaçların getireceği maliyetler konusunda daha çok bilgi sahibi olmalı. İnşaat başladıktan sonra durmanın maliyeti daha yüksek. Yani yeni teknolojilere yüzünüzü döndüğünüzde dijital müşterinin yüzüne kapınızı kapatamazsınız.



Büyük veri, müşteri davranış kalıplarını, tüketici eğilimlerini ve tercihlerini tespit etmede yardımcı olduğu için organizasyonlar için çok faydalıdır.

Şirketler, işleriyle ilgili daha iyi kararlar almak için bu tür kapsamlı veri kümelerini kullanmaktadır.



Birçok işletme, büyük ve çeşitli veri kümelerini düzenlemek için gelişmiş analizler kullanıyor. Bu, analistlerin, araştırmacıların ve işletme sahiplerinin daha iyi ve daha etkili bir strateji oluşturmasına olanak tanıyor.