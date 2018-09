Beyin göçüne çare mobil uygulamalar

Beyin göçünden şikâyet etmek yerine daha fazla teknoloji girişimine destek vererek yatırım fonlarını hayata geçirmek girişimcileri kalmaya ikna ediyor. Android veya iOS uygulamalarını küresel pazara sunan uygulama geliştiriciler uzun vadeli yatırımla ihracatın yıldızı olabilir

Uygulama gelişticiler hayatımızı kolaylaştıran ve değiştiren mobil çözümlere imza atıyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kullanılacak uygulamalar onlarca ülkeye yazılım ihracatının kapısını da aralıyor. Böyle olunca döviz üzerinden gelir elde etmek mümkün hale geliyor. Ancak bu dönüşüm için eğitimde uzun vadeli adım atmak şart. İnsanları eğitip uygun iş fırsatlarının oluşturulmasını teknoloji girişimlerini destekleyen fonlar sağlayacak.

Mevcut yetiştirdiğimiz insanları kaybetmemizin sebeplerini masaya kendimizi kandırmadan yatırırsak gelecekte yetişecek insanları kaybetme riskini ortadan kaldırabiliriz. Uygulama geliştirme platformunun ekonomiye sağladığı katkı ile tüketicilere, girişimcilere, uygulama geliştiricilere ve şirketlere ne gibi fırsatlar sunduğunu geçtiğimiz yılın sonunda OC&C Strategy Consultants tarafından gerçekleştirilen araştırma ortaya koyuyor.



175 MİLYAR UYGULAMA

Geçtiğimiz yıl 175 milyar uygulamanın mobil cihazlara indirildiği bir ekonomiden söz ediyoruz. Mobil, Türkiye'de internet kullanıcı tabanının gelişmesinde temel itici güç konumunda. 2016 itibariyle mobil aboneler içerisinde yüzde 68'e ulaşan akıllı telefon sahipliği oranı, 2013'ten bu yana yılda ortalama yüzde 92 büyüyerek 2016'da 102 milyon GB'a ulaşan mobil veri trafiğinin en önemli etkenlerinden biri. Bu gelişme, gittikçe artan akıllı telefon sahipliği sayesinde gerçekleşti. Her bütçeye uygun, Android akıllı telefonlar ve iOS işletim sistemi, uygulama geliştiricilere büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle Android platformu, her gelir seviyesinden Türk tüketicisinin akıllı telefonlara, dolayısıyla internete ve her türlü mobil ve dijital içeriğe erişmesini kolaylaştırıyor.



E-DEVLET HİZMETLERİ DE MOBİLLEŞTİ

Türkiye'de ?e-devlet hizmetlerinin yaygınlaşması ve 2020 yılında tüm hizmetlerin dijital ortama taşınması hedefleniyor. Devlet birimleri ve kamu kurumları milyonlarca vatandaşa hizmet verebilmek için mobil kanalları aktif olarak kullanıyor. Vatandaşlar mobil kanalları eğitimden sağlığa, ulaşımdan vergiye, akıllı şehirlerden akıllı hastanelere kadar birçok alanda aktif olarak kullanıyor. Geniş bant abonelerinin yüzde 83'ünün mobil olması dolayısıyla, devletin dijital hizmetlerine erişiminin yaygınlaşması yalnızca mobil ile artırılabiliyor.



HER SEKTÖR MOBİLLEŞİYOR

Android, sunduğu platformla, mobil internet ekosisteminin başlıca paydaşları olan tüketiciler, telekom operatörleri, cihaz üreticileri ve perakendecilerin yanı sıra, dijital dönüşüm sürecinden geçen işletmelere ve devlet kurumlarına, dijital girişimler ile uygulama geliştiricilere en büyük desteği veriyor.

Android, yerel cihaz üreticilerinin ve geliştiricilerin dünyayla rekabet edebilmesini sağlıyor.

Android, Türkiye'nin dijital alanda yerel şampiyonlar ve uluslararası oyuncular çıkarmasına destek oluyor, yerel üretimini desteklemekte ve yerel akıllı telefon, tablet veya TV'lerin üretilmesine olanak sağlıyor. Türkiye'de finans, perakende, lojistik gibi sektörleri ve birçok kamu kurumu son dönemde dijital dönüşüme yatırım yapıyor, faaliyetlerinde, iş süreçlerinde ve sundukları servislerde büyüme, yenilik, etkinlik ve verimliliği artırmak için mobil kanalı giderek daha etkin şekilde kullanıyor.