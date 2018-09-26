Gözünüz ofiste veriniz bulutta

Akıllı kameralarla ofisiniz, bulut hizmetiyle değerli verileriniz güvende kalıyor. Ancak her iki hizmette de anlık kontrol etme ve güncelleme gibi detaylara hakim olmak şart

Evden, ofisten ya da otomobilden ayrılınca kapıyı kilitleyip kilitlemediğinizi anında unutursunuz ve dönüp kontrol etmek ihtiyacı hissedersiniz. Kapı ve pencereleri sıkı sıkı kapasanız bile aklınız ofiste veya evde kalanlardansanız, akıllı güvenlik kameraları en iyi çözüm. Evde bebeğiniz varsa, konu daha da kritik önem taşıyor. Kurumsal veya ev kullanıcıları için farklı çözümler mevcut. Eğer ofiste değerli teknolojik yatırımlarınız ve müşteri bilgileriniz varsa, fiziksel güvenlik haricinde kamera ile koruma sağlayın. Hırsızlık, arıza veya yangın gibi sebeple verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız, bulut yatırımı yapmak şart. Ayrıca verilerinizi bulutta yedekleyip istediğiniz yerden ve istediğiniz anda ulaşmak mümkün oluyor. Bulut hizmeti alırken verilerin anlık olarak güncel olması çok önemli. Eğer yazılımları da kullandıkça ödüyorsanız, kurulum, güncelleme gibi dertlerle uğraşmıyorsunuz.



TEK PLATFORMDA BİRÇOK KAMERA

Bazen bulunduğunuz konuma göre birden fazla kamera kullanmak gerekebiliyor. Pronet'in yeni kamera çözümü KameramPro, fazla sayıda kamera kullanımına ihtiyaç duyan alanlar için kişiselleştirilebilen bir kamera yönetim platformu sunuyor. KameramPro, başta çok noktalı merkezden yönetilen kurumlar ve iş yerleri olmak üzere, müstakil ev, geniş metrekareli alanlar gibi lokasyonlar için de en ideal güvenlik çözümü olmaya aday. Tek platformdan tüm sistemin yönetilebildiği analitik kamera platformu KameramPro, yüksek görüntü kalitesi, ayrıntılı raporlama ve detaylı video analiz özellikleriyle kullanıma sunuluyor. Kullanıma başlamadan önce kör noktaları hayata geçirmekte fayda var.



İZİNSİZ GİRİŞ ÇIKIŞ ENGELLENİYOR

PLATFORM sayesinde mobil cihaz üzerinden canlı video izlemek, kamera ayarlarını değiştirmek ve videoları e-posta olarak iletmek mümkün oluyor. Üstelik kamera seçiminde tamamen özgürsünüz. Yani ihtiyacınız olan yere istediğiniz kalite ve yetenekte tüm dijital veya analog kameralarla uyumlu sistem kuruluyor. Eğer hali hazırda sahip olduğunuz mevcut kameraların sisteme dahil edilmesine de olanak sağlıyor. Her kamera için sınırsız hareket algılama alanı, yedekli lokal ve buluta kesintisiz kayıt özelliği, kameralar çevrimdışı olduğu takdirde kullanıcıyı uyaran akıllı uyarı sistemi mevcut. İş yerinize izinsiz giriş ve çıkışlar kontrol altına alınabiliyor.



E-FATURA VEREN TAŞIMA HİZMETİ

YENI nesil taşıma hizmeti veren şirketler e-fatura gibi yeniliklere imza atıyor. Sarı taksilerde fiş almak bile sorun yaratırken, Uber gibi yeni nesil şirketler Türkiye'de e-fatura hizmeti sunmaya başladı. UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-faturaya Uber profillerine giriş yapılarak kolayca erişilebiliyor. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-faturayı Uber'den alabiliyor.



İŞLEM NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İDDAI edilen hilenin Huawei ve alt markası olan Honor'un, P20 serisi, Honor 10 ve Play modellerini etkilediğini ifade eden Erdi Özüağ, teknik olarak işlemin nasıl yapıldığını şöyle anlatıyor: "Huawei'in kullandığı EMUI isimli arayüzdeki özel bir algoritma, kullanıcının performans test yazılımı açtığını anlıyor ve normal kullanım esnasında sunulmayan özel bir performans modunu açarak daha yüksek skor almasını sağlıyor. Test bittikten sonra eski çalışma moduna geri dönüyor. Dünya çapındaki geliştiricilerle yaptığım istişare sonunda elde ettiğim, aynı test uygulamasının sadece kimliği farklı (telefon tanıyarak hile yapmasın diye) versiyonlarında test puanlarının yarı yarıya düştüğünü, ayrıca cihazın yaklaşık 10 derece daha serin çalıştığını tespit ettim. Bu olaydan sonra Huawei, bir sonraki işletim sistemi güncellemesinde şu an gizli olarak çalışan bu modu resmiyete kavuşturarak genel kullanıma sunacağını açıkladı."



APPLE'IN HATALARI DA ÇOK KONUŞULDU

APPLE'DA iPhone 4'ün anten ve iPhone 6s'in pil hatası, Samsung'un Galaxy Notel 7'deki pilin yanmaya sebep olması, eklenen yeni yetenekler sonucunda enerji tüketiminin tasarruf yazılımında yapılan hatalar göze çarpıyor. Apple'ın iPhone 4'te anten konusunda yaşadığı sorun Steve Jobs tarafından önce küçümsenmiş, sonra da önlem alınmıştı. Yine Samsung'da yaşanan pil problemi sonucu ürün piyasadan çekilmişti. Son olarak bu yıl Apple iPhone 6s serisinin bir bölümünde pil konusundaki hata dikkat çekmişti. Ayrıca pil performansında ortaya çıkan durumun firma tarafından özellikle manipüle edildiği de çok konuşuldu.