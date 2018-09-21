23 Eylül’e kadar açık kalacak TEKNOFEST’e herkesi ailece değil sülalece gelmeleri için davet eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar “Bu festival aklı havada olup dedelerinin izinden gidenlerin festivali olacak” diye konuştu

Teknolojiye, uçmaya meraklı 7'den 70'e herkes dün açılan TEKNOFEST için yeni havalimanı yerleşkesinde bir araya geldi. Bulutların üstünde, İstanbul Boğazı'nda gösteri yapan uçaklara yakın olma hissini yaşadığımız TEKNOFEST'te açılış öncesi Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı)Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın için bir araya geldik. 30 kadar paydaşla TEKNOFEST'e hazırlandıklarını belirten Selçuk Bayraktar, "Havacılık, uzay ve teknoloji festivali 30 kadar paydaşla birlikte hazırlandık. Ana paydaşların başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Festival alanında Türk Yıldızları'nı, Solotürk, 80 askeri ve sivil uçak görülebilecek. Yani aklı havada olan herkes TEKNOFEST'te buluşuyor" diyerek teknoloji meraklılarını festivale katılmaya davet etti.



8 YAŞINDA KANIMIZA GİRDİ

Çocukken babasıyla katıldığı hava gösterilerinin kendisini çok etkiledeğini belirten Selçuk Bayraktar yaşadığı anıyı şöyle anlattı: "8 yaşında babamla birlikte biraz önce izlediğimiz hava gösterisinden daha küçük bir alanda Samandra'da askeri uçakları izleme şansı bulmuştum. Vatandaşları uçuruyorlardı. Ayağınız bir defa yerden kesilince, kanınıza giriyor. Bugün İHA ve SİHA'larımız varsa, Afrin'de başarı gösteren araçlarımız varsa bu tutku sayesinde oldu. Biz istiyoruz ki, genç kuşağa bu fikri aşılayalım. Pilot olmak istesinler ki, uçak yapsınlar. Astronot olmak istesinler ki, roket yapsınlar. Geçen hafta yapılan roket yarışması gösterdi ki, gençlerimiz inanılmaz bir tutkuyla 1 yıl boyunca çalışıp zamanı geldiğinde ülkemisi hakettiği yere gelecek şekilde teknolojileri geliştirdiğini gördük."







İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Türkiye'nin geçmişinden gelen havacılık mirasına dikkat çeken Bayraktar, "Bizim ejdadımız gözünü göğe dikmiş ilk medeniyetlerden biri. Bugünün NASA'sı diyebileceğimiz dünyadaki ilk rasathanelerden birini kuran Takuyyiddin Mehmet'in eserini yine kendimiz topa tutup yıkmışız. Cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkta inanılmaz bir bağımsızlık hamlesi başlatmışız. Aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü gibi büyük bir atılım içersinde. Maalesef 1950'lerde bunun önünün kesildiğini görüyoruz. Türkiye dünya'da ilk 3 uzay gücü arasında olabilecekken maalesef daha geride kaldığını görüyoruz. İşte insansız hava araçları ikinci dalga oldu. Yeni gelen teknolojiler gençlerimiz için ülkemiz için önemli fırsat olacak. Aklı havada olup dedelerinin izinde olanların festivali." Dünyanın en hızlı araçları olarak kabul edilen Red Bull Racing Formula 1 arabası, Kenan Sofuoğlu'nun kullanacağı Kawasaki H2R, Tesla P100 DL, Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı'nın kullanacağı Lotus Evora 430 GT, Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun kullanacağı Aston Martin The New Vantage, Solotürk F16 uçağı ve özel jet Challenger 605 ilk kez bir arada yarışacak.







GİRİŞİMCİLER TAKE-OFF ZİRVESİNDE

TEKNOFEST öncesi geçtiğimiz hafta roket yarışmaları düzenlendi. İstanbul, havacılık şovları, uçak sergileri, rüzgar tüneli, yap öğren atölyeleri ve girişim etkinlikleri düzenleniyor. 12 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları ziyaretçileri bekliyor. Ülkemiz ve bölgemizden teknoloji girişimlerini, yatırımcılarla buluşturan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi yine aynı dönemde yapılacak. Dünyaca ünlü hackerların biraraya geleceği HackIstanbul etkinliğinde siber güvenlik yarışması düzenlenecek. TEKNOFEST, 25 ülkeden drone şampiyonlarının yarışacağı World Drone Cup, THY Seyahat Hackatonu'na sahne olacak.



İNTERNETTEN KAYIT OLUN TOPLU ULAŞIM KULLANIN

İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e gitmek için 38 ayrı noktadan İBB tarafından seferler 23 Eylül'e kadar devam edecek. İnternet üzerinden mutlaka kayıt yaptırın. www. teknofestistanbul.org sitesi üzerinden ön kayıt yapanları sürprizler bekliyor olacak. Kendi araçlarıyla gelenler için de otopark olsa da toplu ulaşımla gelmek kesinlikle zaman kazandırır.