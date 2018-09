TEKNOFEST'TE büyük heyecan! Saat saat ayrıntılar!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

SAAT 13:00 TEKNOFEST'TE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST'te gösteri yaptı. Festivale katılanların nefeslerini kesen gösteri hayran bıraktı.

TEKNOFEST'in ilk günü Türk Yıldızları bir gösteri düzenledi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları birbirinden tehlikeli şovlarıyla festivale katılan vatandaşları hayran bıraktı. İzleyenler cep telefonlarıyla muhteşem gösteriyi görüntüledi. Türk Yıldızları, yaptıkları şovla üçüncü havalimanına adeta imzalarını attı.



TEKNOFEST'İ ANLATTILAR



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar Teknofest'i anlattı...

SOLOTÜRK, Teknofest'te

SAAT 12:30 - KENAN SOFUOĞLU F-16'YA KARŞI YARIŞTI

TEKNOFEST kapsamında şampiyon motosikletçi ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, F-16 uçağıyla yarıştı. Yarışta adeta hız rekoru kırılırken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, F-16 ile yarışacak

Dünyanın en hızlı araçlar TEKNOFEST kapsamında yarıştı. Yarışta "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" yer aldı. Söz konusu araçlardan Kawasaki H2R'yi Kenan Sofuoğlu, Lotus Evora 430 GT'yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage'i Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullandı.Yarışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin,İBB Başkanı Mevlüt Uysal , Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanı ve çok sayıda izledi. Araçların kıyasıya yarışı hayran bıraktı.

SAAT 11:00 - DEV FESTİVALE ZİYARETÇİ AKINI

İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleşen festival, sabah saatlerinden itibaren binlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

UÇAKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR



Demirören Medya Grubu'nun da iletişim sponsoru olduğu festivalde ziyaretçiler uçaklarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.Özellikle festival kapsamında, toplumun her kesimine hitap eden farklı aktiviteler ve teknoloji yarışmaları dikkat çekiyor.

HER KESİME HİTAP EDİYOR



Türkiye'de ilk kez roket yarışması da festivalde yapılacak. Festivalde ortaokuldan yüksek öğrenim mezunlarına kadar geniş bir yaş aralığına hitap eden ve yarışmacıların teknolojik ürünler tasarlayıp geliştirecekleri teknoloji yarışmaları,havacılık gösterileri, çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler,teknoloji girişimleri ve yatırımcılarının biraraya geleceği uluslararası girişim fuarı,teknoloji gündemine ilişkin seminerler,teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım tanıtım standları, teknoloji firmalarının marka tanıtım standları yer alıyor.

SAAT 10:00 - TEKNOFEST KAPILARINI AÇTI

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, kapılarını açıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün başlayacak festival için hazırlıklar tamamlandı. Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Alana girişler için kontrol noktaları oluşturulurken, misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

12 KATEGORİDE TEKNOLOJİ YARIŞLARI

Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını üstleniyor.

12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri hedefleniyor. Teknoloji yarışmalarına toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor.