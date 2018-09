Türkiye’nin uygulama ihracatçıları, geliştirdikleri uygulamalarla dünyanın her yerinde kullanıcıları eğlendiriyor ve harekete geçiriyor. Bu sayede milyonlarca kullanıcıya ihraç ettikleri yazılımla gelir elde ediyorlar

Dünyayı değiştiren mobil telefonlar, girişimler için ihracat kapısı olmaya devam ediyor. Ödül alan ve beğenilen uygulamalar onlarca ülkede milyonlarca kullanıcıya eğitim, eğlence, sağlık ve benzeri faydalı çözümler ulaştırıyor. Akıllı telefonları faydalı araca dönüştüren iki büyük platform var. Apple iOS ve Google Android Play Store uygulama mağazaları Türkiye'den yüzlerce girişimcinin küresel uygulama mağazalarına yazılım satmasını sağlıyor. Türkiye'den ilk kez Apple Tasarım Ödülü (Apple Design Award - ADA) kazanan uygulama Oddmar'ın yaratıcısı MMobGe girişimi, Özgür Taşkın ve Ferhat Aydoğan tarafından kuruldu. Aslında sıradan gibi görünen girişimin temel farkı her zaman en iyi ve en farklı hikâyeyi bulmak için verdikleri uğraş. Bilkent Üniversitesi'nde hazırlık sınıfında tanışan ekip, işe okul projeleri ve bağımsız projelerle başladı.



ANITKABİR İÇİN PROJE

Özgür kullanıcı deneyimi ve tasarım tarafında roller alırken, Ferhat programlama ve teknik yönde çalışmalar gerçekleştirdi. Mezun olduktan sonra dışarıdan mobil uygulama projeleri geliştirdiler. Online market mobil ve Meal Box mobil uygulamaları, Anıtkabir için artırılmış gerçeklik gibi birçok proje hazırladılar. İkili, kendi oyunlarını geliştirmek için MobGe'yi kurmaya karar verdi. Devlet desteklerini de değerlendiren ikili, Teknogirişim ve KOSGEB Ar-Ge ve Innovasyon desteklerine başvurdu. Bu destekler sayesinde Oddmar projesine başladılar. Oyunun sanat kısmı için ikiz kardeşler Volkan ve Okan Yenen'i ekibe dahil ettiler. 4 kişi olarak projeyi geliştirdiler.



5 MİLYON KİŞİ İNDİRDİ

Hocus, Pokus ve Voi'nin yaratıcısı Gamebra.in, ODTÜ Teknokent'te Kübra ve Yunus Ayyıldız tarafından kuruluyor. Ekip 2014'ten beri mobil oyun geliştiriyor. 2015'ten beri App Store ile yakın ilişkileri var. Apple ve test ettirdiği diğer insanlardan olumlu tepkiler aldıktan sonra projeye başlıyorlar. Tabi testler bununla sınırlı kalmıyor. Belli tasarım süreçleri içinde bu testler devam ediyor. Bir nevi oyunu devamlı tadarak pişirmek gibi. Gamebra.in için en büyük adım iOS'de 5 milyondan fazla indirme rakamına ulaşan Hocus ile oldu. App Store'da App of the Week seçilmesi bu rakama ciddi katkıda bulunurken, Amerika'da Starbucks tarafından ücretsiz versiyonlarının da dağıtılmasıyla rakamlar yükseldi. Yayınlanmasının üzerinden 3 sene geçmesine rağmen oyuncuların kendi bölümlerini tasarlaması ve kendi aralarından paylaşması gibi özellikler sayesinde canlılığını sürekli koruyor.



HAYATLARINI DEĞİŞTİREN ÖDÜL

ODDMAR'I geliştiren kurucu ortaklardan Özgür Taşkın, hikayelerini şöyle anlatıyor: "Üniversitede ilk iPhone'umu aldığım andan itibaren oyun geliştirmeyi hayal ediyorduk. Küçük denemelerimiz oldu ama kapsamlı bir oyun yapmak için grafik, ses, hikaye gibi içeriğin dışarıdan sağlanması gerekiyordu. Geliştirdiğimiz oyunun market ortalamasının üzerinde olmasını istiyorduk. O zamandan bu yana App Store'u açıp yeni çıkan oyunları düzenli oynarım ve geliştiren şirketleri ve yorumları takip ederim. Zaman geçtikçe App Store'da oyun kalite ortalaması gitgide artıyordu. Bizim için Apple Design Award almak o zamanlar koyabileceğimiz bir hedef değildi ama haftanın en iyi oyunlarına girmek o zamanlar en büyük hayalimizdi. Öncelikle global olarak duyurulmamızı sağladı, bize onlarca yerli ve yabancı mecradan röportaj, konuşmacı istekleri, yatırımcı ve dağıtımcı teklifleri geliyordu. Apple Design Award kazandığımız zaman Oddmar bir hafta boyunca App Store'da global olarak ana banner da yer aldı. Bu da oyunun satışlarını olumlu bir yönde etkiledi."



ÇİN'DE YAPILAN YARIŞMA İLHAM VERDİ

HOCUS'UN başarısının ardından yine siyah-beyaz bir tasarıma sahip olan VOI uygulamasının yayımlandığını belirten ve Indie Prize 2017 Köln'de en iyi mobil oyun kategorisinde finale kaldığını söyleyen Yunus Ayyıldız, kendilerini etkileyen Uzakdoğu başarısını ve deneyimlerini şöyle anlattı: "Uygulama Çin'de bir yarışma programında kullanılmasıyla birlikte oldukça popüler oldu. Ayrıca rop-hocus-VOI'nin başarısı sayesinde hem Ankara'da hem de İstanbul'da uygulama geliştiriciler arasında minimal bulmaca geliştirmek yaygınlaştı. İsveç'te katıldığımız bir oyun kampında Kubrain adlı oyun ile Indie Prize 2017 Kiev'de en iyi mobil oyun kategorisinde finale kaldık. Tüm oyunlar kısa sürede geliştirilmiyor, Kubrain oyununun ardından biraz deneysel bir oyun geliştirmek istedik ve yapımı yaklaşık üç sene süren ve üç boyutlu dünyada iki boyutlu fizik denemesi diyebileceğimiz Jodeo adlı oyunu geliştirdik. Oyun Google Play 2018 Londra'da 600 oyundan en iyi 10 Indie oyun arasına kaldı. Bundan sonrası için de farklı alanlarda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz."



MOBIL UYGULAMADA 26 MILYAR $'LIK PAZAR OLUŞTU

2018'İN ikinci çeyreğinde mobil uygulama pazarı 26 milyar dolara yaklaştı. Haziran 2007'de Apple'ın ilk iPhone'u piyasaya sunmasıyla ilk adımı atılan mobil uygulama yazılımı pazarı, 2008'de App Store ile başladı. Uygulama mağazası fikrine telefonun sağlıklı platform olması için en başta karşı çıkan Steve Jobs, ekibin ikna etmesiyle milyarlarca dolarlık bir ekosistemin kapısını aralamış oldu. Bugün milyarlarca uygulama çoğu insan için günlük hayatın temel bir parçası olurken, iş için vazgeçilmez birer araç haline geldi. Bankacılık, sağlık, fotoğraf, seyahat, oyun veya alışveriş uygulamaları olmadan bir günümüz geçmez oldu. Google Android işletim sisteminde PlayStore uygulama platformunu Apple'dan hızlı büyütmek için açık bir platform olmayı tercih etti. Açık platform, daha fazla cihazda daha çok uygulama sayısına ulaşmasını sağladı. Apple platformunun asıl başarısı ise ücretli uygulama kullanım alışkanlığının iOS işletim sisteminde daha yüksek olması oldu. Son on yılda App Store, her yaştan kullanıcının en iyi uygulamaları edinmesini sağlayan güvenli bir yer oluştururken, dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler için uygulama ekonomisi yarattı.



BİLGİ TEKNOLOJİSİ YATIRIMLARINI DEĞİŞTİRDİLER

YENI gelişen bilgi teknolojisi alışkanlıklarının öncülüğünü yapan girişimler, geleneksel kurumların ihtiyaçlarını daha verimli ve daha hızlı çözdükçe değerleniyor. Buna en iyi örnek geçtiğimiz yıl kasım ayında Amazon etkinliği sırasında tanıdığımız ve Sabah Girişim sayfalarında yer verdiğimiz OpsGenie platformu, geçtiğimiz günlerde 295 milyon dolar yatırımla Atlassian'a katıldı. OpsGenie kurucusu ve CEO'su Berkay Mollamustafaoğlu ve Atlassian Co-CEO Scott Farquhar Atlassian, vardıkları anlaşmayla kurumların bilgi teknolojisi sorunlarına birlikte çözüm üretmeye devam edecekler. Geliştiriciler için farklı platformlarda iş yaparken, bağımsız çözümler geliştiren platformlara rastlamak kolay değil. OpsGenie asıl değişimi dev platformun değil, kullanan kurumların yanında kalarak yaratıyor.