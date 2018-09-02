Teknoloji üretimde en rekabetçi ülkeyiz

IFA’da yerli teknoloji üretiminin başrol oyuncularıyla buluştuk. Arçelik’in Yöneticisi Oğuzhan Öztürk, Türkiye’nin beyaz eşya ve ev elektroniğinde en rakabetçi ülke olduğunu söyledi

Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da sergilenen akıllı ev elektroniği ürünlerinde Türk şirketlerinin payı her geçen gün artıyor. Son dönemlerde akıllı telefonda yerli üretimle ilgili çalışmaların artması Türkiye'nin elektronik üretimi konusunda deneyimli şirketlerinin öne çıkmasına sebep oluyor. IFA'da Vestel ve Arçelik'in üst düzey yöneticileriyle akıllı ev elektroniği, beyaz eşya ve akıllı telefonlarla ilgili sohbet ettik. Avrupa'daki evlerde Arçelik'in Beko ve Grundig markalı ürünü yaygın bir şekilde kullanılıyor.

PLATFORM ŞART

Vestel yıllardır işbirliği yaptığı Avrupalı ve Asyalı markaların üretimini Türkiye'de yapıyor. Yıllardır Çinli, Güney Koreli devlerle rekabet ediyorlar. Artık sadece üretim yapmakla yetinmeyip, daha çok patent alıp platform sahibi olmak istiyorlar. Üretim konusunda Türkiye'nin rekabetçi olduğunun altını çizen kurumlar, beyaz eşya ve ev elektroniği konusundaki deneyimlerine güveniyor.

ÜRETİMİN YARISI YURTDIŞINDA

Türkiye'de ev elektroniği konusunda en çok patent sahibi olan Arçelik'in Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Türkiye'nin beyaz eşya ve ev elektroniği pazarında en rekabetçi üretim yeteneğine sahip olduğunu söylüyor. Üretimin sadece Türkiye'de olmadığının altını çizen Öztürk, "Uzakdoğu'dan Afrika'ya dünyanın değişik bölgelerinde üretim yapıyoruz. Şu an üretimimizin yarısı yurtdışında. Türkiye, dünyada en rekabetçi üretimin yapıldığı yer. Düşünün bizim Polonya'da üretimimiz yok ama biz orada bile Uzakdoğulu rakiplerimizin önünde yer alıyoruz. Bunun yanı sıra Amazon ve Google ile işbirliği yaparken işi sadece teknoloji devlerine bırakıp çekilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

AKILLI VE YERLİ TELEFONUN ANATOMİSİ

Dünyanın hiçbir markası yüzde 100 yerli diyeceğiniz bir akıllı telefon üretemiyor. ÇÖrneğin, Apple iPhone'un en değerli parçaları olan ekranı Güney Koreli Samsung, belleği Japon Toshiba'dan alarak Çin'de bir araya getiriyor. Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da yerli tanımı yaparken parçalara değil, ülkeye yaptığı katkıya dikkat çekerek, "Ar-Ge mühendislerimizle, ihracat gücümüzle ve elektronik sektöründeki üretim deneyimimizle, toplam kalite anlayışıyla yerli markaya değer katıyoruz. Yani parçalara bakarak yerli ürün değerlendirmesi yapmak gerçekçi değil" diye konuştu.