Çıkış yolu girişim sermayesi olacak

Döviz dalgalanmaları, altının iniş çıkışları arasında güvenli ve geleceği parlak yatırımların arasında girişim sermayesi öne çıkıyor. Devlet destekli girişim sermayesi fonları da devreye giriyor

Türkiye'nin her dönemde daha fazla üretime ve değer yaratmaya yönelik fikirlere ihtiyacı var. Desteklenecek her girişim daha fazla istihdam ve daha çok verimlilik anlamına geliyor. Teknoloji girişimleri belirsizlik ortamında verimli hareket etmeyi başararak çözüm geliştirmeyi başarıyor. Devlet destekli girişim sermayesi fonları yeni bir çıkış yolu olarak karşımıza çıkıyor. Bugünün döviz kurları ve piyasa ortamı, sermayelerin en iyi nasıl değerlendirileceği ile ilgili olarak akla pek çok soru getiriyor. Tam da bu noktada, girişimleri yatırım aracı olarak kullanan girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF), devletin özel olarak desteklediği güvenli yatırım araçları arasında değerlendiriliyor.



GÜVENLİ YATIRIM ALANI

Melek yatırımcı ağları toplantısında girişim sermayesi yatırımlarının önemine dikkat çekildi. Girişim sermayesi yatırımları konusunda uzmanlaşan BUBA Business Angels, bu dönemin girişimlere yatırım yapma dönemi olduğunu ifade ederken, yatırım fonlarının mutlak başarısının ise takım çalışmasından geçtiğinin altını çiziyor. BUBA Melek Yatırımcılık Ağı yöneticilerinden Neda Soydan, gerçekleştirilen BUBA melek yatırımcılık ağı toplantısında, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, denetimi ve gözetimi sayesinde GSY fonları, kurumların yatırım çeşitlendirmesi ve aktif risk yönetimi yapmalarını sağlayan güvenli bir araç haline geldi. Kurumlar, yatırımlarının belli bir kısmını bu yöne kaydırarak aslında belirsiz para piyasalarındaki risklerini dağıtmış oluyor. Devlet, girişimci ve yatırımcı için değerli fırsatlar sunuyor."



VERGİ TEŞVİKLERİ VAR

Geçtiğimiz yıl 13 adet portföy yönetim şirketinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) ihraç belgesi onayı alarak kurulduğunu ve faaliyetlerine başladığını vurgulayan Soydan, "BUBA'nın İstanbul Portföy Yönetim Şirketi ile birlikte kurduğu Bosphorist Fonu da bu girişim sermayesi fonlarından biri. Fon çalışmalarında, yatırım kararını cazip kılan esas fırsatın ise devlet tarafından sağlanan vergi teşvikleri olduğunu gördük. Girişim sermayesi yatırım kazançları kurumlar vergisinden istisna. Bakanlar Kurulu kararıyla bu kazançlar üzerinden yapılacak olan stopajın oranı ise yüzde 0 olarak belirtiliyor" dedi. Girişim sermayesi için devlet desteği beklemeden kurumların yapacağı yatırımlar büyük önem taşıyor. Büyük kurumlar kendisini geleceğe taşıyacak, daha çevik ve yetenekli olmasını sağlayacak girişimci enerjisini girişim sermayesinde buluyor. Türk Telekom, girişim ekosistemine yatırım yaparken, yenilikçi iş yapma yeteneklerini girişimlerle yaptığı işbirliğiyle yakalıyor. Telekom şirketleri iş yapma tarzını bu yöntemlerle değiştiriyor.



TÜBİTAK TEKNOLOJİ YATIRIM FONU

2018'de devletin girişim sermayesi için oluşturduğu ikinci fırsat, TÜBITAK'ın teknolojik girişimleri desteklemek için başlattığı 1514 Fon Projesi (TechInvest TR) oldu. TechInvest projesinin yol haritasında, fonu oluşturmak için üniversitelerin bir araya geldiğini ifade eden Soydan, şöyle konuştu: "Teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla ortak yatırımlarını yapıyor. TÜBITAK, toplam yatırım miktarına denk gelen yatırımı fona hibe ediyor. Kurumların da yatırımcı olarak bu fona dahil olması mümkün. Toplanan fona Hazine, ayrıca katkıda bulunuyor. Fon büyüklüğü minimum 50 milyon olarak kurgulanan TechInvest TR, yatırımların SPK ve TÜBITAK denetiminde olmasını sağladığından, yatırımcı kurumlara güvenilir bir yatırım ortamı sağlamış oluyor. Üniversitelerin yatırım kararı alma yetkileri bulunmuyor ancak, TechInvest projesi ile birlikte teknoloji fonları süreçleri ile ilgili tecrübe kazanmaları sağlanıyor."



GİRİŞİMLERİ BULMAK VE SEÇMEK KOLAY DEĞİL

Türkiye'de girişim sermayesi fonu kavramları henüz çok yeni olduğu için GSYF'ların bünyesinde çalışan stratejik ortakların görevleri kritik önem taşıyor. Neda Soydan, Portföy Yönetim Şirketleri (PYŞ), girişim sermayesine yapılan yatırımların SPK regülasyonlarına uygunluğunu sağlayan ve iç kontrollerle SPK denetimine hazırlama sorumluluğu olduğunu belirterek süreçle ilgili şu bilgiyi verdi: "PYŞ'ler kurdukları bağımsız yatırım komitesi ekibiyle birlikte, 1.514 fon projesini başarıyla yürütebilecek yetkinlikte. Diğer taraftan, fona yatırım almak için girişimler ile görüşmek, ön seçimleri gerçekleştirmek, seçilenleri teknik/ finansal uzmanların olduğu komitelerde dinlemek, yatırım komitesi için hazırlamak, yatırım kararı alındıktan sonra değerleme yapmak, finansal ve hukuki değerlendirmeleri takip etmek işi ise, farklı ve çok önemli bir uzmanlık alanı. Bir diğer uzmanlık gerektiren iş ise, yatırım sonrası girişimleri takip etmek yani yatırım aldıktan sonra ara görüşmeler yapmak, performanslarını ölçmek, değerlendirmek ve farklı iş birlikleri ile buluşmalarını sağlamak."





HAFTANIN YATIRIMI

Lidyana.com üçüncü yatırım turunu tamamladı

Kurulduğu 2012'den bu yana hızla büyüyen ve Türkiye'nin önde gelen moda alışveriş sitelerinden biri haline gelen Lidyana.com, üçüncü yatırım turunu tamamladı

E-Ticaret girişimleri hızla yatırım almaya devam ediyor. Alibaba'nın Trendyol yatırımından sonra diğer e-ticaret siteleri yatırım turuna çıkarak geleceğe yönelik daha güçlü adımlar atmaya başladı. 2012'de takı ve aksesuar odaklı bir alışveriş sitesi olarak kurulan Lidyana. com, beraber çalıştığı tasarımcı markaları ve yaptığı ünlü işbirlikleriyle kısa zamanda e-ticaretin yükselen yıldızı olmuştu. Kurulduktan kısa bir süre sonra, başta giyim ve ayakkabı olmak üzere tüm kategorilerde satışa başlayan Lidyana.com, hızlıca moda sektörünün önemli oyuncularından biri konumuna geldi. Bu büyüme ve markalaşma süreciyle beraber yatırımcıların da ilgisini çeken şirket, aralarında Runet ve Endeavor Catalyst Fund'ın da bulunduğu yatırım şirketlerinden, 2 turda toplam 12 milyon dolar yatırım almıştı. Aldığı bu yatırımlarla hedeflerini gerçekleştirmeye devam eden Lidyana.com, geçtiğimiz hafta 3.5 milyon dolarlık üçüncü yatırım turunu tamamladı.



ÜNLÜLER DE KATILDI

E-ticaret sektörünün başarılı çıkış yapmış girişimcileri üçüncü yatırım turuna katıldı. Bu turda sektörün önde gelen isimleri Nevzat Aydın ve Sina Afra gibi mevcut ortaklar iştirak ederken, ayrıca stratejik yeni ortaklar da Lidyana.com yatırımcı grubuna katılmış oldu. İş dünyasında adından söz ettirmeye başlayan milli futbolcu Semih Kaya, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Rıfat Elhadef, teknoloji yatırımlarıyla son dönemde öne çıkan en önemli kurumlar arasında yer alan Bahçeşehir Üniversitesi ile, Riot Games ülke müdürü Bora Koçyiğit ve geçtiğimiz aylarda başarılı bir satış gerçekleştiren Gram Games'in kurucu ortaklarından Kaan Karamancı yatırım turuna katılan isimler arasında yer alıyor.



YERLİ TASARIMCI AĞINI BÜYÜTECEK

Yeni yatırım turuyla yerli tasarımcı ağını büyütmek istediklerini vurgulayan Lidyana. com CEO'su Cihan Seyithanoğlu, "Lidyana, bulundurduğu özgün marka portföyü ve sağladığı müşteri memnuniyetiyle, kullanıcı tarafında bilinirliği yüksek bir şirket. Aldığımız bu yatırımla hem verimlilik adına geliştirmeler yapacağız hem de ürün gamımızı güçlendireceğiz. Özellikle yerli tasarımcılarımızla beraber oluşturduğumuz ekosistem genişlemeye devam ederken, yeni dönemde kendi kurduğumuz markalarımızı da bu yelpazede çeşitlendireceğiz" ifadelerini kullandı. İlham verici markalarla yeni sezona odaklanarak büyüyeceklerini vurgulayan Seyithanoğlu, "Kur artışının özellikle ithal moda markalarında ciddi fiyat artışları oluşturacağı önümüzdeki günlerde, sahip olduğumuz fiyat avantajımızı sadece kendi ülkemizde değil, yurtdışı pazarlarında artırarak ihracatımıza katmadeğer oluşturmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



HAFTANIN GİRİŞİMİ

Nilson Report myGini'yi örnek gösterdi

Nilson Report, 25 senedir finans sektörünün en güvenilir ve en küresel yayını. Türkiye'den bir girişim olan myGini'nin Nilson Report'da yer alması girişimin kurucusu Mehmet Sezgin ve ekibini oldukça heyecanlandırdı. Bu durumu SABAH'a yorumlayan Sezgin, "Bizim gibi başka bir ülkeden gelip Amerika gibi rekabetçi bir pazarda iş yapıyorsanız bu durum oldukça önemli bir hal alıyor. Ayrıca yatırım, önünüzde daha çok kapı açılıp sorumluluğunuzun artmasına neden oluyor" diye konuştu. Son birkaç ayda hem birçok banka ile hem de tüm finans ağlarıyla çok yakın ilişki içinde olduklarının altını çizen Sezgin, "Geliştirdiğimiz modülleri doğru kullanım arayüzleri ve yazılım dönüştürücüleriyle (API) en hızlı ve düşük maliyetle entegre etmek için projeler geliştiyoruz. Birçok bankadan yeni olusturdugumuz taksit uygulamasına olumlu tepkiler aldık. Bu konudaki talebe yanıt vermeye çalışıyoruz" dedi. 4 kişilik çok deneyimli Visa ve Mastercard'da uzun yıllar çalışmış insanların takıma katıldığını belirten Sezgin, "Şimdi bu deneyimli ekipten satışa ek bir takım daha oluşturduk. Müşteriyle daha çok temas etmek bizi daha dinamik ve keyifli bir çalışmanın içerisine soktu" ifadelerini kullandı.



KURUMLAR DENEMELİ

Kurumsal kullanıcıların da tüketici gibi davrandığını vurgulayan Sezgin, AppStore'u deneyim alanı olarak kullanımını şöyle anlatıyor: "Bir taraftan da ekim sonunda Vegas'daki Money20/20 konferansında tanıtımını yapacağımız ve AppStore'a koyacağımız daha basit ve az fonksiyonlu bir uygulama icin çalışıyoruz. Buradaki amaç ilgilenen bankalara 'Bakın AppStrore'da var indirin ve uygulamayı kullanın' demek. Gerçek uygulama deneyiminin PowerPoint sunumu yapmaktan her zaman daha iyi olduğunu düşünüyoruz."