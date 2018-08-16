Türk Telekom’dan ‘yerli ve milli’ reklam hamlesi

ABD hükümetinin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki olarak sosyal medya üzerinden başlatılan "ABD'ye reklam verme" kampanyasına Türk Telekom da katıldı. Dijital reklam pazarında ABD kaynaklı platformlara ayırdığı reklam bütçelerini kesen Türk Telekom, yerli platformları desteklemek adına Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli SSP (yayıncılar için reklam teknolojileri platformu) firması Admatic Grup ile anlaştı.

İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Büyük şirketlerden en küçüğüne kadar herkes üzerine düşeni yapmalı" açıklamasında bulundu.

Doany, dijital reklam pazarında Türkiye'den de büyük miktarda reklam geliri elde eden bazı küresel firmaların vergi sistemimize tabi olmadıkları için vergi ödemediklerini ve BTK düzenlemelerine tabi olmadıklarını hatırlatan Doany, bu firmalar yerine ülkeye katma değer sağlayan yerli platformların tercih edilmesinin ülke ekonomisine güç katacağını vurguladı.





Admatic Grup Kurucu Ortağı Tansel Okan, yerli ve milli bir platformun Türkiye'de daha fazla söz sahibi olması hedefine adım adım yaklaştıklarını söyledi.