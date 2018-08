Girişimlere yıldızlar ligi desteği geldi

Küresel pazarda ABD’de iş yapmak isteyen girişimlere destek artıyor. Beş üniversite ve KOSGEB desteğiyle kurulan Starcamp, erken aşama teknoloji destekli girişimlere destek oluyor

Apple'ın 1 trilyon dolara dayandığı günlerde ABD pazarı küresel iş yapmak isteyen tüm girişimlerin gözdesi. Facebook, Google, Uber, Airbnb, Amazon, Whatsapp, Instagram gibi küresel girişimlerin ABD'de ortaya çıkması tesadüf değil. Girişim ekosistemine ait pek çok tanım bu yüzden Silikon Vadisi'nde oluştu.

Sermaye desteği, insan kaynağı, mentorluk, eğitim, markete erişim konusunda ekosistemin tüm desteğine girişimciler rahat erişiyor. Türkiye'den girişimler de kendisini küresel platformlarda kanıtlamak için ABD'de iş yapmaya çalışıyor. Kuluçka merkezleri özellikle tohum aşamasındaki girişimlerin ABD pazarına uyumunu kolaylaştırıyor. Türkiye'den ilk ODTÜ Teknokent, İTÜ Arıteknokent girişimler için kuluçka merkezleri hazırlayarak başarılı girişimleri küresel platforma taşıdı. Şimdi üniversiteler birbiriyle işbirliği yaparak ortak programlar oluşturuyor.







HER AŞAMADA DESTEK

Starcamp, beş Üniversite ve KOSGEB desteği ile kurulan Türkiye'nin Silikon Vadisi'ndeki en büyük kuluçka merkezlerinden birini inşa etti.

Starcamp, her yıl ileri ve erken aşama şirketler için yaptığı programlar ile yüksek teknoloji odaklı şirketlerin Silikon Vadi'sindeki yatırımcı, mentor ve müşterilere ulaşmasını sağlıyor.

Alınan destek sayesinde Türkiye'de kurulmuş ve Amerika üzerinden dünyaya açılmak isteyen girişimcilerin, şirket kuruluş işlemleri, pazar araştırma, hukuk, muhasebe ve satış kanalı geliştirme gibi konularda yapacakları masrafların yüzde 60'ını Starcamp karşılıyor.



BÜYÜK YATIRIM FONLARI

Silikon Vadisi'nin cömert ve büyük hayalleri olan sıra dışı girişimcileri kucaklayıcı ekosistemi tüm dünya'daki girişimleri kendine çekiyor.

Boston şehrinden çıkan Facebook'un işini yatırımlar ile büyütmek için Vadi'ye gelmesinin bir nedeni var. Bunun başlıca nedenlerinden biri Silikon Vadisi'ndeki yatırım fonlarının büyüklüğü.

Tüm dünyada gerçekleşen Venture Capital yatırımların üçte ikisi Vadi'de gerçekleşiyor.

Risk algısı daha yüksek olan yatırımcılar sayesinde, fikre, ekibe, gelecek vizyonuna göre yatırım kararları veriliyor. Bu sayede twitter, Airbnb, uber gibi şirketler milyar dolar seviyesine ulaşabiliyor.

Vadi'de yapılan Series A yatırımların (1.5M - 5M arası) neredeyse yüzde 50'sinin gelirinin olmaması bunun en çarpıcı örneklerinden.

Buraya gelen girişimciler önce kendi pazarlarında başarılarını kanıtlayıp sonra Amerika'da yakaladıkları büyümenin kaldıraç etkisi ile global pazarlara kolaylıkla açılabiliyor.

Bu dinamizm sayesinde tüm dünyadaki kurumsal ve bireysel teknoloji tüketicilerin gözü ve kulağı her zaman Silikon Vadisi'inden çıkan yenilikçi ürün ve hizmetlerde olmaya devam edecek.



BÜYÜK REKABETE HAZIRLIYOR

Starcamp Yöneticisi Aydın Birik, ABD pazarında başarılı olmanın yollarını şöyle anlattı: "Amerika pazarında başarı olmanın yolu her gün yaşanılan ama bazen farkında bile olunmayan problemleri çözen ürün ve servisleri üretmekten ya da tasarlamaktan, yani kullanılabilir gerçek değer yaratmaktan geçiyor. Kurumlar ve tüketiciler karşılaştıkları problemleri çözen ürün ve servisleri çok düşünmeden alıyor. Gerek B2B gerek B2C'de hayatı kolaylaştıran, süreçleri yalınlaştıran girişimler ilk başarıya çok hızlı ulaşabiliyor. Asıl süreç ise bundan sonra başlıyor. Amerika pazarında başarılı olmak için kalıcı olmak ve ölçeklenmek gerekiyor. Bu da ancak sistem oluşturmak ile mümkün olabiliyor. Gerek pazarlama gerek satış gerekse de destek mekanizmalarının nasıl en verimli şekilde ölçeklenebileceğini keşfeden, büyüme motorunu çalıştırabilen girişimler başarılı oluyor. Aksi halde çok iyi bir ürünpazar uyumu olsa da yoğun rekabet ortamında, aynı hızda adını bile duymadan kaybolup gidiyorlar.



KÜRESEL HEDEFLERE IHTIYAÇ VAR

Türkiye'den çıkan girişimcilerin Amerika ve dünya pazarlarında başarı potansiyelleri son derece yüksek olduğunu ifade eden Starcamp Yöneticisi Aydın Birik, "Amerika'da müşteri servis kalitesi ve tasarımı alanında halen büyük problemler var. Türkiye'de çok iyi olduğuna inandığım bu doğal yeteneğimiz, rekabetin yoğun olduğu Amerika gibi bir pazarda büyümeye çalışan girişimler için kendilerini farklılaştırabilecekleri en önemli alanlardan biri olabilir. Türkiye'den gelen girişimlerin en çok hukuksal altyapıya, ülke regülasyon kurallarına dikkat etmeleri lazım. Geri iade kuralları, fikri haklar, patent gibi konularda kural ve kanunlar son derece kapsamlı ve sert. Ben girişimcilerimizde teknik olarak hiçbir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Silikon Vadisi'ndeki Almaya, İsrail, Danimarka, İspanya ve daha onlarca ülkenin yaptığına benzer bir amaç ile KOSGEB desteği kurulan Starcamp'in faaliyetleri devam etmesi lazım" diye konuştu.







KISA SÜRELİ DEĞİL KALICI OLMAK LAZIM

Türkiye'de yıllardır ticari heyetler yapılğını ifade eden Aydın Birik sözlerine şöyle devam etti: "Hatta Amerika'daki hızlandırma programlarına da girişimcilerimiz ve üniversiteler dönemsel olarak katılır. Fakat bunların hiçbiri, Silikon Vadisi'inde kalıcı ve uzun süreli bir yapının sunduğu faydaları sunamaz. Silikon Vadisi ilişkiler ağından kuruludur. Yatırımcısı, mentoru, şirketi, bankası yani herkes güven ilişkisi üzerine işlerini yürütür. Bu güven zaman ile kazanılır. Starcamp olarak 1.5 yıldır Silikon Vadisi'nde Türkiye'yi temsil ediyoruz. 100'lerce yatırımcıyı Türkiye'den gelen girişimciler ile tanıştırdık. Ofisimizde yaptığmız etkinlkler ile Türk girişimcilik ekosistemine olan güvenlerini artırdık."