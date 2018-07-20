16 girişime 8.5 milyon $’lık yatırım

Startups.Watch rakamlarına göre 2018’in ikinci çeyreğinde Türkiye girişim ekosisteminde 16 yatırımla, 8.5 milyon dolarlık yatırım anlaşması yaptı. Böylece yılın ilk yarısında yatırım miktarı 27.5 milyon doları buldu

Türkiye'de girişim ekosisteminde yatırım anlaşmaları 2018'in ikinci çeyreğinde ilk çeyreğine göre azalsa da devam etti. Girişim ekosistemi araştırmaları konusunda uzman Startups.Watch rakamlarına göre 16 yatırım anlaşması yapan girişimler projelerine 8.5 milyon dolarlık destek almayı başardı. Yılın ilk yarısında yapılan yatırım 27.5 milyon dolar seviyesine ulaşmış oldu.

Girişimci, yatırımcı ve uzmanları Kolektifhouse'da bir araya getiren etkilinlikte yatırım almayı başaran girişimler ve yatırımcıları sahne aldı.



DİKKAT ÇEKEN GİRİŞİMLER

Yatırımların ilk çeyreğe göre azalmasında küresel girişim sermayesi fonlarının dönemsel olarak yatırım turlarını tamamlaması etkili oldu. İkinci çeyreğin dikkat çeken yatırımları obilet ve tapu.com oldu.







İki girişimin yatırım anlaşması etkili oldu. Startups.Watch ikinci çeyrek etkinliğinde 3 girişim ve yatırımcısı da yapılan anlaşmayı değerlendirdi. KOBİ'lerin ön muhasebe işlerini bulut yazılımıyla çözen BizimHesap, Fibabanka finans teknolojileri girişimi Finberg'den aldığı yatırımın detaylarını açıkladı. Şirketlerin araç paylaşım çözümü Carbon da Nexus Ventures ile yapılan yatırım anlaşmasının sebeplerini ortaya koydu. Yine müşterilerin dijital ortamda bıraktığı izleri takip ederek büyük veri konusunda uzmanlaşan Kimola girişimi de 500 İstanbul'u nasıl ikna ettiğini etkinlikte paylaştı.



2018 ÇIKIŞLARIN YILI

Yine bu yılın ikinci çeyreğinde Trendyol ve Gram Games girişimlerinin çıkış yapması yılın ilk yarısına damga vurdu. Trendyol Türkiye'nin en büyük değerlemeye sahip (700 milyon dolar) girişimi olurken, Gram Games de 250 milyon dolarlık anlaşmayla üçüncü en büyük çıkış anlaşması yapan girişim olmayı başardı. Girişimlerin olgunlaşması yurtdışında yatırımcı bulması ekosistemi umutlandıran gelişmeler oldu.







KURUMLAR GİRİŞİMLERİ FARK EDİYOR

Startups.Watch verilerine göre bu yılın ilk yarısında kurumsal girişim sermayesi yatırımları 4.3 milyon dolara ulaştı. 2017'de kurumsal girişim sermayesi yatırımları 10.8 milyon doları bulmuştu. Etkinlikte kurumsal girişim sermayesi yatırımları hakkında banka ve finans kurumlarının yöneticileri açıklama yaptı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, girişimlerle birlikte çalışmanın ve onların çevikliğiyle hareket etmenin bugünün rekabet şartlarında kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Girişimlerle birlikte çalışma fırsatılarını artırmak için API'lerimizi yazılım geliştiricilere açtık" dedi. Fibabank Genel Müdürü Ömer Mert ise girişimleri Finberg'in 50 milyon dolarlık fon oluşturduğunu, ilk yatırımı Garaj Sepeti ve Bizim Hesap girişimlerine yaptığını ifade etti. Mert, "Genç bir banka olarak rekabet edebilmek için girişim ekosistemiyle birlikte hareket etmek zorundayız" diye konuştu. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin de girişimcilerle birlikte çalışmanın sağladığı avantajlara vurgu yaptı.



YENİ NESİL İŞ YAPMAYI ÖĞRETİYOR

Etkinlikte yeni nesil girişimler de sahne aldı. Kurumların destek olduğu 6 girişim, projelerini yatırımcılara anlattı. "Hangi üniversite hangi bölüm" sorusunun yanıtını bulmaya çalışan gençlere destek olan girişim İş Bankası Workup desteğiyle projesini anlattı. Yüz tanıma teknolojisiyle sizi fotoğraflara ulaştıran Reminis Türk Telekom Pilot desteğiyle sunumunu yaptı. Techsign girişimi geliştirdiği teknolojiyi Albaraka Türk, Sensgreen yeşil enerji çözümü Google, Alya 3D Printer çözümü sunan girişimi Turkcell ve Twentify da Netaş desteğiyle etkinlikte projelerini anlattı.