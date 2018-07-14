Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
Türkiye savunma sanayisinde dünyada ilkleri başarmaya devam ederken, Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirildi. Peki ATAK helikopterinin özellikleri neler?
Giriş Tarihi: 14.07.2018 21:55 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 22:52
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Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
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Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...