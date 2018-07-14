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'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...

savunma sanayisinde dünyada ilkleri başarmaya devam ederken, arasında 30 adet T129 helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirildi. Peki ATAK helikopterinin özellikleri neler?

Giriş Tarihi: 14.07.2018 21:55 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 22:52
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'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
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'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
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'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...

'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri '' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.

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'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...

İtalyan AgustaWestland, TUSAŞ ve ortaklığında geliştirilen T-129 helikopteri ilk uçuşunu İtalya'da AgustaWestland tesislerinde 28 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirdi.

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'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...

'nın son yıllarda envanterine kattığı T 129 helikopteri, hem tarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor. ATAK helikopteri, tamamen yerli imkanlarla üretilen silah ve güç sistemlerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

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'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...

Türk yapımı lazer güdümlü Cirit füzesi ve uzun menzili Mızrak tanksavar füzesi 'ın silahları arasında yer alıyor.

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'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...
Türkiye'nin yerli ve milli silahları - Efsanelerin özellikleri...

T-129 , 5 palli ana rotor, güçlü motoru, yeni nesil hedef tespit sistemi, entegre kask sistemi, etkin ve özgün silah teknolojisi, sayısal kokpit mimarisi, görev bilgisayarları ile gelişmiş uçuş ve atış kontrol istemleriyle öne çıkıyor.

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