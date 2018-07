Bilgisayarla yaşayan ‘profesyoneller’

Tüm dünyada bilgisayar ve tabletlerin toplam satışı 2013 ve 2014’te 500 milyon adedi aştıktan sonra düşüşe geçti. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar satışlarını profesyonel ve oyun odaklı ürünler ayakta tutuyor

Büyük şehirlerde veya tatil merkezlerinde bir kafeye girdiğinizde bilgisayarıyla çalışan veya oyun oynayan insanları görmek sıradan bir durum halini alsa da bilgisayar ve tablet satışları her yıl azalıyor. Akıllı telefonlar tüm dünyada bilgisayar ve tabletlerin egemenliğine darbe vurdu. Statista araştırmasına göre 2010 ile 2022 arasında bilgisayar ve tablet satışlarının toplam rakamı 2013 ve 2014'te 500 milyon adedi geçip doruk noktasını gördükten sonra düşüşe geçti. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda düşüş devam etse de oyun ve profesyonel amaçlı kullanımlar pazarın hızlı düşüşünü engelliyor. Akıllı telefonlarda kullanılan milyonlarca uygulama bilgisayara olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Dizüstü veya masaüstü bilgisayarda performans ihtiyacını oyun ve profesyonel grafikler artırıyor. Bilgisayar üreticileri kârlı olmayan diğer ürünlerden çıkıyor. Apple gibi güçlü marka algısı kuvvetli işletim sistemiyle ayrışamayan ürünler rekabet etmek için daha fazla performans beklentisine karşılık veriyor.



PERFORMANS BEKLENTİSİ ARTTI

Artık her yeni bilgisayar performans beklentisine karşılık vererek satışta iddialı olabiliyor. Video ve grafik işlerin yoğunluğu profesyonel ihtiyacı körüklüyor. Intel ve Microsoft'un sarsılmaz diye düşünülen tahtlarını mobil ürünlerle Google ve Qualcomm sarsıyor. Google sadece akıllı telefonlarla değil, Chromebook gibi özel ürünlerle pazar payını artırıyor. Qualcomm da Intel'in karşısına mobil dışında dizüstü bilgisayarlarla çıkmaya başladı. Uzun pil ömrü, performans ve mobilde olduğu gibi uygulama market genişliği rekabette öne çıkmaya başladı. Apple yeni masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak macOS Mojave işletim sistemiyle profesyonellerin beklentilerine yanıt veren güncellemeler yapıyor. Ayrıca 8'inci nesil güncel Intel Core işlemciler artan performans beklentisinin karşılığını vermeyi hedefliyor.



TASARIMCI GELİŞTİRİCİ

Bilgisayarların profesyonel kullanıcılar için anlamı performansla artıyor. Yazılım geliştiriciler performans beklentilerine karşılık verecek cihazı seçmeye çalışırken, sanal işlem yapma yeteneği, çok çekirdekli işlemci ve profesyonel beklentileri karşılayacak ekran önem kazanıyor. YouTube ve benzeri video platformlarında iş yapan profesyonellerin sayısı arttıkça bilgisayarlarda video montaj yapma performansı öne çıkmaya başladı. Sadece profesyonel ajanslar değil video blog hazırlayan her kullanıcı daha çok performans talep etmeye başladı.



EKRAN VE PERFORMANS BEKLENTİSİNE YANIT GELDİ

Apple'ın fiyatları yeniden düzenlediği dokunmatik çubuğa (Touch Bar) sahip yeni MacBook Pro modellerinde 8'inci nesil Intel Core işlemciler bulunuyor. Daha konforlu ekran ve performans beklentisine yeni modellerde yanıt veriliyor. Apple, yeni MacBook Pro modelleriyle yazılım geliştiriciler, karmaşık simülasyon, müzik ve video projeleri hazırlayacak profesyonellerin dikkatini çekecek performans ortaya koymayı hedefliyor. 32 GB'a kadar bellek desteği, True Tone ekran ve daha sessiz yazma imkânı sunan geliştirilmiş üçüncü nesil klavye yer alıyor. Güçlü Radeon Pro grafik işlemcisi, 6 çekirdekli işlemciler, 32 GB'a kadar sistem belleği, 4 TB'a kadar süper hızlı SSD depolama alanı, True Tone teknolojisi ve Apple T2 çip MacBook Pro'yu cazip kılan özellikler olarak göze çarpıyor.



HER ZAMAN İNTERNETE BAĞLI KAL

Dizüstü bilgisayarlar sadece performans beklentisine yanıt vermek için değil, interneti yaşam tarzı haline getiren kullanıcılara da çözüm sunuyor. Özellikle bulut tabanlı çalışmaya yakın olan kullanıcılar için Chromebook iyi bir seçenek. Acer Chromebox, bilgisayar laboratuvarları ve kütüphaneler de masaüstü bilgisayar olarak kullanım için harika bir tercih sunuyor. Cihaz, çift antenli tasarımıyla çok daha hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı sunarak, akıcı bir internet deneyimi yaşatıyor. Kullanıcılar, USB 3.0 girişi üzerinden harici sürücülerdeki medya dosyalarına erişebiliyor. Acer Chromebox'ta ayrıca dahili virüs koruması bulunuyor. Böylece kullanıcıların rahat etmesi sağlanıyor. Web tabanlı yönetim konsoluyla uzaktan yeni kullanıcı, cihaz ve uygulama eklemek ve bunları kontrol etmek kolay hale geliyor. Ayrıca otomatik güncellemelerle kullanıcıların uğraşmalarına gerek kalmıyor.