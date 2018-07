Bize her yer ofis

SIM kart ve bulut üzerinden yazılım, fotoğraf ve dokümanlara istediğiniz an istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu yeni nesil çalışma ortamı... Artık zaman ve yerden bağımsız çalışma şekli yaygınlaşıyor. Tatile çıkmak ve trafik gibi sorunlar dert olmaktan çıkıyor.

Bir kafeye gittiğinizde, kulaklığını takıp bilgisayar ekranından gözünü ayırmadan çalışan insanların sayısının giderek arttığını görebilirsiniz. İşte böyle ortamlar yeni nesil hayat tarzının bir parçası. Artık mekân ve zamandan bağımsız çalışma tarzı pek çok şirket ve kurum tarafından tercih edilmeye başladı. Çalışan odaklı iş yapma tarzını seçen kurumlar esnek çalışma düzeniyle daha verimli bir ortam yakalıyor. Çalışanlar kafede veya sahilde dinlenirken işlerini yapma fırsatı buluyor. Neredeyse gönüllü çalışma ortamı sunan bu yeni nesil çalışma modeli için cihaz ve hizmet seçimleri büyük önem taşıyor. Cihazların mobil çalışmaya uygun, güvenli, hafif ve çok amaçlı kullanılması şart. Bu yeni çalışma modeli kurumların pek çok konuda tasarruf etmesini sağlıyor.



SÜREÇ YÖNETİMİ ŞART

Esnek çalışma tarzını benimsemeden önce insan kaynakları departmanlarıyla yeni çalışma modelinde süreçleri yeniden tanımlamak şart. Yani esnek çalışma modeline uyum sağlayacak departmanların seçilmesi gerekiyor. Sonra sürecin nasıl ilerlediğini ve çalışanların performans takibini yapmak şart. Ancak öncesinde performansı ölçerek uyum sürecinin işleyişi konusunda kurumlar bilgi sahibi olmalı. Trafik derdinden kurtulan, çalışanların girişimci gibi farklı iş gruplarıyla dışardan olanı biteni daha iyi takip ettiği çalışma modelleri farklı avantajlar da sağlıyor. Trafikte zaman kaybetmek yerine zamandan tasarruf etmek, ulaşım giderlerinden kurtulmak mümkün. Ayrıca ofis alanında çalışması gerekenler için yeni alanlar da yaratılmış oluyor.



BAĞLI VE GÜVENLİ OLSUN

Ofis dışında olsanız bile diğer çalışanlarla bir arada çalışırcasına ortak çalışma yazılımları ve bulut tabanlı servisler iş yapma biçiminin bir parçası. Yazılımı satın almak yerine kiralamak, her cihazdan güvenli şekilde dokümanlara erişmek için cihazlar sürekli ağa bağlı olmalı. Bunun için SIM kart destekli mobil cihazlar, herkese açık ve güvenli olmayan WiFi ağına bağlı kalmadan iş yapmayı sağlıyor. Ayrıca cihazların uzun pil ömrü ile desteklenmesi şart. Bir gün boyunca şarj etmeye gerek kalmadan kullanmak iş yapmayı kolaylaştırıyor. Microsoft Office gibi uygulamaları artık bulut üzerinden kullanmak hem masrafsız hem de güncelleme gibi pek çok dertten kurtarıyor.



BİNBİR SURAT BİLGİSAYAR

Dizüstü bilgisayar, tablet, sunum ekranı ve video izlemek için kullanılan yeni nesil cihazlar, her ihtiyaca göre şekilleniyor. Lenovo'nun her ortamda kullanabileceğiz dizüstü bilgisayarı Yoga 520, aktif kalemi, hafifliği ve 4 farklı kullanım şekli ile yaz boyunca size her ortamda rahatça kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar keyfi yaşatmayı hedefliyor. Yaz ayları boyunca hafifliği sayesinde kolaylıkla yanınızda taşıyabileceğiniz Yoga 520'nin yaklaşık 10 saate kadar çıkan pil ömrüyle sevdiğiniz diziyi plajda, deniz kenarında hiç şarj derdi olmadan keyifle izleyebilirsiniz. Yoga 520'nin 4 farklı kullanım şekli ile dizinizi isterseniz çadır modunda, isterseniz tablet modunda kullanarak izleyebilirsiniz.



AKTİF KALEM RAHATLIĞI

Üstelik Full HD 14-inç IPS ekranı ile Yoga 520, yüksek çözünürlüklü videoları en ince ayrıntısına kadar izleme şansı sunacak. Lenovo Yoga 520'nin aktif kalemi sayesinde yaz boyunca dilediğiniz yerde notlar alabilirsiniz. Aktif kalem sayesinde One Note, Paint 3D, Word, Powerpoint ve Web tarayıcıları üzerinden istediğinizi rahatça yapabilirsiniz.



EKONOMİK TABLET SEÇENEĞİ

Dağıtım ve satış yapan birimler için ekonomik, kolay taşınan ve esnek çözüm sağlayan tabletler öne çıkıyor. Çinli Huawei'nin, yüksek ürün kalitesini uygun fiyat seçeneğiyle birleştirdiği yeni MediaPad T3 10 ve T3 7 tablet modelleri ekonomik kolay taşınan tabletler arasında yer alıyor. Bütçe dostu tabletler sahip olduğu teknik özelliklerle kullanıcılarına günlük yaşamda büyük bir dijital konfor ve geliştirilmiş kullanım seçeneği de sunuyor. Huawei MediaPad T3 10 ve T3 7 tabletler kullanıcılara yazılım ve donanım entegrasyonu konusunda önemli avantajlar sunuyor. Kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunan Android Nougat 7 işletim sistemine sahip MediaPad T3 10, Huawei'nin kendi geliştirdiği arayüzü EMUI 5.1'e entegre biçimde çalışıyor. EMUI arayüzü, kullanıcı davranışlarını ezberleyerek tabletin performansını kullanıcısına göre optimize ediyor. Otomatik öğrenme işlevi kullanıcıya pek çok avantaj sağlarken, ürünün pil ömrünü de uzatıyor. Görsel bir güzellik ve dokunma deneyimi sunan Huawei MediaPad T3 7 ise, 6.1 mm'lik inceliğindeki çerçeve tasarımı ve canlı 7 inç ekranı sayesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.