Dijital hayatın sigortası yeni girişim

Startups.Watch rakamlarına göre geçtiğimiz yıl 144 finans teknolojisi girişimi 3.1 milyar dolar yatırım aldı. Bu yılın ilk çeyreğinde 62 girişime yapılan yatırım miktarı 1.1 milyar dolara ulaştı

Asırlık güvene sahip sigorta şirketlerinden artık riskleri hızlı hesaplaması ve doğru tahminler yaparak anında teklif vermesi isteniyor. Dijital dünyada risk haritaları yeniden tanımlanıyor ve sigorta teknoloji girişimleri yatırımcıların gözdesi oluyor. Melek yatırımcılar, girişim sermayesi ve özel sermaye fonları finans teknolojisi girişimlerine odaklandı. Girişim ekosisteminin uzman araştırma şirketi Startups.Watch araştırmasına göre geçen yıl melek yatırımcı, girişim sermayesi ve özel sermaye fonları (Private Equity Fund) 144 girişimle 3.1 milyar dolar yatırım anlaşması yaptı. Özellikle özel sermaye fonlarının finans teknolojisi girişimlere olan ilgisi dikkat çekici. Bu yıl 62 girişime yapılan yatırım 1.1 milyar doları aştı.



YENİ NESİL TEKLİFLER

Yeni nesil sigorta teknolojisi girişimleri çağın yaşam tarzına uygun tekliflerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Startups.Watch kurucusu Serkan Ünsal büyük veri ve nesnelerin interneti (IoT - Internet of Things) teknolojisindeki gelişmelerin sigorta sektöründe daha öngörülebilir risklerin hesaplanmasını sağladığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "IoT teknolojisi sayesinde sigorta firmaları müşteriden daha çok data toplayacak ve daha uygun teklifler sunmaya başlayacak. Örneğin internete bağlı bir diş fırçası ile dişini fırçaladıkça sigorta ödemelerini düşüren teklifler ortaya çıkmaya başladı."



SİGORTALAYAN SÜRÜCÜ DEĞİL

Gelecekte sektörün nasıl gelişeceğine yönelik örnekler veren Serkan Ünsal, "Otonom araçların kullanılmaya başlamasıyla birlikte artık sigorta şirketlerinin muhatabı Google, Nvidia gibi yazılım şirketleri olacak. Sürücünün otomobilini sigortalaması söz konusu olmayacak. Yani sigortalama kavramı bile değişecek. Paylaşım ekonomisi ve siber güvenlik sigorta firmalarının son dönemde girdiği alanlar oldu. Bu alanlarda daha çok gelişme olacağını tahmin ediyorum" şeklinde tahminlerini anlattı.



DOĞRU KİŞİYE DOĞRU TEKLİF

Sigorta şirketleri teknoloji girişimleri sayesinde yeni yetenekler geliştirerek, internet yaşam tarzı haline gelen kullanıcıların taleplerine yanıt vermeye başladı. Artık elektronik ortamda gerçekleşen teklif ortamı kullanıcılar için mülkiyet duygusunun değiştiği bir dönemde sigorta şirketlerinin hızla ayak uydurması şart. Sigorta şirketleri doğru kişiye doğru tekliflerin doğru zamanda iletilmesi konusunda dijital dünyada daha ciddi olanaklara sahip.