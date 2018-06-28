EKG cihazınız cebinizde

Kalbin stres seviyelerini izleyen Heartbit EKG cihazı giyilebilir teknoloji pazarında ses getirecek. Saniyede 10 bin veri işleyen cihaz, IBM Bulut ve Watson teknolojilerini kullanarak sağlık çözümünü bileğimize ve telefon ekranına taşıyacak

Uzun ve sağlıklı bir hayat için giyilebilir teknolojiler harika çözümler sunuyor. Şimdiye kadar akıllı bileklik ve saat diye kullandığımız giyilebilir cihazların aklı uygulamalardan gelirdi. Uygulamaları daha etkin kullanmak için dev bilgisayarları bileğinize taşıyacak dev bir çözüm geliştirmek mümkün. İşte bu durumu fark eden HeartBit, çıtayı daha yükseğe taşıyarak, giyilebilir bir EKG cihazı için IBM Bulut (Cloud) ve Watson (Bilişsel Bilgisayar Yeteneği) teknolojisini bileğimizdeki akıllı saat ve akıllı telefona taşıyor. Yani elektrokardiyogram EKG sensörlerle elde edilen yaklaşık 10 bin veri IBM Watson gibi bilişsel yeteneklere sahip dev bilgisayarı kullanarak EKG monitörüne dönüşüyor. Saniyede 10 bin veriyi işlemek için Watson ve IBM Bulut teknolojisi anahtar role sahip.



KALP VERİLERİNİ İZLİYOR

Aslında akıllı saat ve bilekliklerin çoğu, yalnızca kullanıcıların nabız oranını kaydediyor. HeartBit, giyilebilir bir elektrokardiyogram (EKG) cihazı ile gerçek zamanlı kalp verilerini izlemeyi hedefliyor. Bir EKG cihazı, her kalp atışınızda kalbinizin ürettiği elektrik sinyallerini ölçerek, aritmi, atriyal fibrilasyon ve diğer potansiyel anormallik bulgularını tespit edebiliyor. iPhone'lar için App Store'dan indirilebilen uygulama, Apple Watch ile birlikte kullanılarak kullanıcının spor yapması gereken seviyeler rahatlıkla elde edilebiliyor.



KADINLARA ÖZEL SAĞLIK BİLGİLERİ

FITBIT'in yaptığı bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 80'i adet döngüsünün kaç evresi olduğunu bilmiyor. Yüzde 70'i ise bir döngünün ortalama süresinin ne kadar olduğuna cevap veremiyor. Fitbit uygulaması ile kadınlar adet döngülerinin verilerini işleyebiliyor ve saklıyor. Ayrıca baş ağrısı, sivilce, kramp gibi belirtiler kaydedilebiliyor ve kullanıcı sağlığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor. Fitbit app içerisinde bulunan Fitbit blog ile adet döngüsü, ovülasyon, doğurganlık hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.



SANİYEDE 10 BİN VERİYİ İŞLİYOR

Bir Macar girişimi olan HeartBit, kalp sağlığına daha önce görülmemiş bir bakış açısı sunuyor. Giyilebilir teknoloji pazarının gelişimiyle birlikte bu alanda teknoloji geliştirdiklerini aktaran HeartBit CEO'su George Kozmann Jr, "Spor insanların fizyolojilerine, tercihlerine ve egzersiz yaptıkları koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. İnsanları güvenli bir şekilde çalışmaya teşvik ederek, en önemli organlarını korurken sağlıklı spor yapma hedeflerine ulaşarak, koşma ve diğer kardiyo egzersizleri için doğru bir çözüm geliştirmeye odaklandık" dedi. HeartBit, saniyede 10 bin veriyi işleyebilecek bir teknoloji platformuna sahip. Şirket ayrıca kişiselleştirilmiş tavsiyeleri elde etmek için makine öğreniminden yararlanıyor. George Kozmann Jr, "Büyük bir başlangıç yapıyoruz, bu yüzden altyapı tasarımında bize rehberlik edebilecek ve dünya çapında çözümümüzü alırken bize destek olabilecek bir satıcıya ihtiyacımız vardı. IBM Bulut hizmetleri ile kolay ve ekonomik bir şekilde ölçeklenebilir, engelleri ortadan kaldırabiliriz, böylece HeartBit'i giyilebilir teknoloji pazarında büyük bir oyuncuya dönüştürebiliriz" açıklamasını yaptı.



AKILLI SAATLER GÜVENİLİR ASİSTAN

Akıllı saat Fitbit Versa, sağlık ve spor verilerinize anında ulaşmanızı sağlarken kadınların da adet döngülerini kolayca takip etmelerini sağlıyor

Akıllı saatler sağladığı verilerle uykuda ve sporda güvenilir bir asistan yeteneğine sahip. 2 haftadır deneme fırsatı bulduğum Fitbit Versa modern tasarımını sağlık, fitness yetenekleri ve 4 günden fazla pil ömrüyle birleştiriyor. Kullanımı basit ve rahat taşınıyor. En güzel özelliği ise iPhone veya Android telefonla kullanabiliyorsunuz. Fitbit OS 2.0'la haftalık sağlık ve fitness istatistikleri, geçmiş aktiviteler, kalp ritmi, antrenman özetleri, günlük antrenman rehberi kullanıcının bileğinde. 7 gün 24 saat kalp ritmi takibi gibi gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri sunan Fitbit Versa, Android cihazlarda mesajlara hızlı cevap verme gibi özellikler de sunuyor.



ŞARJ ETMEYİ UNUTTURACAK

Temassız ödeme, çevrimdışı müzik gibi özelliklerle de kullanıcıları etkilemeye hazır. Cihazı rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de 4 gün boyunca kullanmanızı sağlayarak şarj etmeyi unutturması. Yani bir haftasonu seyahatinde şarj cihazını taşımadan kullanmanız mümkün.