Teknolojınin gözü çocukların üstünde

Bebek kamerasından akıllı saatlere aileler çocuklarının güvende olması için teknolojiye güveniyor. Ancak teknoloji kullanımı konusunda ailelerin daha dikkatli olması şart

Son zamanlarda yaşanan çocuk kaçırma ve kaybolma olayları aileleri önlem almaya ve daha dikkatli olmaya itiyor. Aileler teknolojiyi kullanarak çocuklarının üstüne titriyor. Ancak sosyal medya paylaşımları çocuğun mahremiyetini ortadan kaldırırken, konum bilgisi gibi hassas veriler dikkatsizce paylaşılıyor. Aileler çocuklarını ilk olarak bebek kamerasıyla takip etmeye başlıyor. Çocuk biraz büyüyünce aileden ayrı geçirdiği vakitler akıllı saatlerle takip ediliyor. Akıllı saatler sadece güvenlik için değil, obezite için de kullanılabiliyor. Akıllı telefon vermek için çocuğunuzun henüz küçük olduğunu düşünüyorsanız, akıllı saatler daha iyi bir çözüm olacak. Akıllı saatler, çocuk belirlenen bölgenin dışına çıktığında aileye bildirimlerle haber veriyor. Ancak aileler çocuklarını bu cihazların kullanılması konusunda ikna etmeli ve özel hayatları konusunda hassas davranmalı.



GÜVENLİ BÖLGE TAKİBİ

Akıllı saatler ailelerin telefonlarına indirebileceği uygulamalarla yönetilebiliyor. En basit akıllı saat çözümünde sadece konum takibi yapılıyor. SIM kart kullanılan akıllı saatlerde ise çocuk acil durumlarda belirlenen kişileri arayabiliyor veya aile çocuğu arayabiliyor. Ayrıca çocuğun konumu daha hassas şekilde belirlenebiliyor. Örneğin çocuk asansörde kaldığını veya serviste unutulduğunu ailesine anında bildirebiliyor. Hızlı arama özelliği ile de rehber oluşturulup tek tuşla arama olanağı sunuluyor. Bu sayede belirlediğiniz sayı ve isimdeki kişiler dışında çocuğunuzu kimse rahatsız edemiyor. Sadece güvenlik değil, obezite de çocuklar için önemli bir risk. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çocuklarda obezite oranı artıyor ve her üç çocuktan ikisinin her günü hareketsiz geçiyor. Fitbit'in yaptırdığı son araştırmaya göre ise çoğu ebeveyn, çocuklarının kendi çocukluklarına kıyasla daha az aktif olduğunu kabul ediyor. Araştırmaya göre, ebeveynlerin yüzde 84'ü çocuklarının daha sağlıklı olmasını isterken yüzde 87'si ise daha aktif yaşamalarını istiyor.



ÖNLEM ALIRKEN ÇOCUĞUNUZU İKNA EDİN

Birinci öncelik çocukları ruhsal ve fiziksel olarak tehdit edecek önlemlerden uzak durmak. En önemlisi kullanılan yöntem konusunda çocuğunuzu ikna etmelisiniz.

Çocuklar için kullanacağınız akıllı saatlerin kısıtlı kişileri arama ve aranma özelliğinin olmasına özen gösterin.

Önceden belirlenen konumların dışına çıkıldığında aileye mutlaka anında haber verilsin.

Çocukla iletişim dışında sağlık verileri, aktivite takibi gibi önemli yetenekleri olması isteniyor.

En önemli detayların başında cihazın pil ömrü geliyor. Sürekli şarj etme sorunu olmayan cihazlar kullanılmalı.

Acil durumda SOS tuşu ile konum ve sesli mesaj gönderme olanağı kısıtlı durumda çok etkili olacaktır.

Kullanılan yeni uygulamalarla akıllı saatin yetenekleri artırılabilmeli. Bu yüzden akıllı saat geniş bir uygulama seçeneğine sahip olmalı.

Cihazın çocuk tarafından rahat taşınması ve kullanılabilmesi gerekiyor. Bu yüzden hafif ve kullanımının basit olması önem taşıyor.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ETKİLİ OLUYOR

AILELER çocuklarıyla ilgili paylaşım yaparken bazı konularda hata yapıyor. Çok küçük yaşlarda olsa bile, ileride çocuğun utanmasına ve birey olarak incinmesine sebep olacak paylaşımlardan uzak durulmalı. Her paylaşımda sadece kendinizin değil, çocuğunuzun konum bilgisini veriyorsunuz. Üstelik paylaşımlarınız herkese açıksa, pek çok kişi sizin rutin hareketlerinizi kolayca öğrenebilir.



KONUM BİLGİSİNE DİKKAT

EBEVEYNLER sosyal medyada paylaşımı yaparken sadece kendilerinin değil çocuklarının da özel bilgilerini paylaşabiliyor. Özellikle konum bilgisinin paylaşılması konusunda aileler daha dikkatli davranmalı.



ÇOCUĞUNUZ GÖZDEN KAYBOLMUYOR

WIKY 3 akıllı çocuk saatinin "Çocuğum nerede?" özelliği sayesinde çocuğunuzu an be an takip edebiliyorsunuz. Çocuğunuzun ne zaman, nerede olduğunu öğrenebilmek için tek yapmanız gereken, akıllı telefonunuza App Store ya da Google Play'den indirebileceğiniz WikyTracker/SeTracker uygulamasını yüklemek ve Wiky 3 akıllı çocuk saati ile eşleştirmek olacak. Artık çocuğunuzun, uygulama içerisindeki haritadan nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz.



ELEKTRONİK GÜVENLİ BÖLGE

TCL Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati MT30 ile çocuğunuzun konumunu telefonunuzdan takip ederken, onu arayabilir ve sesli mesaj gönderebilirsiniz. Kol saatinin üstündeki SOS (İmdat) tuşu, cihazın acil durumlarda yardım çağırmasını ve üstün konum doğruluğu sunmasını sağlıyor. Ayrıca güvenli bölge özelliği sayesinde, cihaz önceden ayarlanmış bir alandan çıktığında uyarı gönderiyor.



OBEZİTEYE KARŞI ÖNLEM

GÜNLÜK egzersiz ve uyku takibi sağlayan Fitbit Ace akıllı saati, 5 günlük pil ömrü ve ebeveyn kontrol sistemi ile çocukları hareket etmeye ve egzersiz yapmaya teşvik ediyor. Fitbit Ace, sporu çocuklar için eğlenceli hale getiriyor.