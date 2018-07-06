Girişimciler çıkış yolunu buldu!

PeakGames, Gram Games ve Trendyol’daki gelişmeler, yeni girişimler için umut oldu. Türkiye’den daha çok girişimin dünya çapında iddialı konumlara gelmesi için büyük fonların devreye girmesi gerekiyor

Türkiye girişim ekosistemi son üç aydır önemli satın almalara sahne oldu. Önce PeakGames, yaklaşık 100 milyon dolarlık Zynga'ya aset satışı gerçekleştirdi. Zynga Türkiye'de ikinci yatırımını 250 milyon dolarla mobil oyun platformunun güçlü oyuncusu Gram Games'i satın alarak yaptı. Ardından henüz rakam açıklanmasa da "Türkiye'de internet sektörünün en büyük anlaşması" ibaresiyle Alibaba'nın Trendyol'a yaptığı yatırım ortaya çıktı. Satın almayla birlikte Alibaba, Trendyol'a teknoloji, online ticaret, mobil ödeme, lojistik, uluslararası ticaret gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımı yapacak.



TEK BOYNUZLU AT

Alibaba'nın Trendyol ile yaptığı anlaşmanın minimum 700 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Toplamda ise üç anlaşmanın 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşma rakamı henüz açıklanmış olmasa da Trendyol için "tek boynuzlu at" yani unicorn girişim olduğu iddiası tartışılıyor. Girişim dünyasında unicorn kelimesinin karşılığı 1 milyar doları geçen değerlemeye sahip girişim olarak tarif ediliyor. Anlaşmanın detaylarını henüz bilinmese de yapılan açıklamadan sadece Türkiye'de girişim ekosisteminin en büyük rakamı olduğunu biliniyor. Diğer yandan Trendyol'un artık Çinli Alibaba'nın kontrolünde bir şirket olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacak.



ALTERNATİF OLMALI

Trendyol anlaşması yatırımcılar açısından önemli bir başarı. Ancak Türkiye, küresel iddiası olan şirketleri ortaya çıkarmada hayal kırıklığı yaşıyor. Sonuçta ülke iddiasının artması için girişimci ve yatırımcıya finansal alternatifler sunmak gerekiyor. Girişimciler, girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar için fonların fonu, halka açılma gibi seçeneklerin oluşmasına ihtiyaç var. Finansal alternatifler oluşursa, ülke iddiasının artması mümkün hale gelebilir. Ancak Türkiye'nin girişim ekosistemi için hızla harekete geçmesi, daha fazla Türk ve küresel girişim için ülkenin önemli bir merkez olduğunu kanıtlaması şart. Bu sadece finansal alternatif değil, eğitim alanındaki yatırımlarla da desteklenmesi gerekiyor.



1 MİLYAR DOLAR PSİKOLOJİK SINIR

TÜRKIYE girişim ekosistemini yakından takip eden araştırma şirketi StartupsWatch Kurucusu Serkan Ünsal konuyu şöyle değerlendirdi: "Yatırımcıların bir girişime yatırım yapmadaki en büyük motivasyonu koyduğu parayı kat ve kat fazlasıyla alması. Bunun için de iki yol var, ya yatırımcı hisselerini ilerleyen yıllarda satacak (girişim komple satın da alınabilir) ya da girişim halka arz olacak. Son dönemdeki çıkışlar hem girişimcileri hem yatırımcıları memnun etmiş gözüküyor. Milli duygularla bu girişimlerin neden yabancılara satıldığını sorgulayanlar da oluyor fakat biz gelişmekte olan bir ülkeyiz, şimdilik bu şekilde olması gerekiyor. Girişimlerini satan girişimciler ekosistemden çıkmazsa ve ekosisteme katkı sağlarsa ilerleyen yıllarda bizler başka ülkelerdeki girişimleri satın alırız ve daha büyük oynarız. Trendyol unicorn mu değil mi net değil fakat çok da önemli değil. 1 milyar dolar değerleme psikolojik bir rahatlama sınırı sadece. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin en büyük internet satın alması oldu ve Yemeksepeti'nin çıtasını bir üste çıkardı. Ya onlar ya da başkaları bu çıtayı biraz daha yukarı taşıyacak ve böyle böyle dev bir ekosistem olacağız. Tabi unicorn olmak için bir hisse işlemi gerekiyor. Hisse işlemi olmayan ama unicorn olduğunu düşündüğümüz girişimler de var, örneği Sahibinden.com bu seviyede bir girişim.



SATIN ALMALARIN DEVAMI GELEBİLİR

TRENDYOL'A yapılan yatırım, Alibaba'nın Türkiye'ye güvenmesi ve parasını yatırması anlamında müthiş bir gelişme. O yüzden Alibaba'ya binlerce kez teşekkür etmek gerekiyor. Tabi Alibaba'nın tek bir satın almayla da kalacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki 1 yıl içinde başka satın almalar da yapabilir. Bunun için yapısını oturtmuş sağlam girişimler olması yeterli.