Girişim tohumları topraktan yeşeriyor

Tarım teknolojisinde uzmanlaşan girişimler hem verimlilik artışına hem de çiftçilerin kalkınmasına katkı sağlıyor. Dijital tarım ürünleriyle düşük maliyetli verimlilik artışı sağlayan çözümler geliştiriliyor

Tarım, gıda ve hayvancılık konusunda ortaya çıkan yeni girişimler, sahip olduğumuz toprakların daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir olması için çözüm geliştirmemize destek oluyor. Girişimler, tarladan tüketiciye ulaşacak yeni paylaşım zincirlerinin oluşmasına katkı sağlarken, gıda ürünlerinin daha uzun süre sağlıklı saklanmasının da çözümü geliştiriliyor.



DÜŞÜK MALİYET YÜKSEK VERİM

Aslında tüm bu yenilikler tarım, gıda ve hayvancılık konusunda gözleme ve geleneğe dayalı üretimin, bilgi, veri ve analize dayalı üretime dönüşmesini sağlıyor. Artan insan nüfusunun ihtiyaçlarına bağlı olarak sürdürülebilir tarım ve hayvancılık çözümleri için girişimlere yatırım sürekli artıyor.

Teknoloji girişimleri tarıma ve hayvancılığa el attıkça üretici ve tüketici kazanıyor. Tarım konusunda önemli platformlardan biri olan Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu (BOUN Tarım), Tarımda Dijital Dönüşüm Platformu (Doktar), Intellectual Ventures (Tarım Teknolojileri Patent Ticaretleştirme Ortağı) ve Cengiz Sülün (Konvansiyonel Tarım Çözüm Ortağı) ve kurumları stratejik iş ortağı olarak seçen TreeT gibi girişimler düşük maliyetle verimlilik artışı sağlayacak çözümler geliştiriyor. Tarımda dijitalleşmenin gerektiğini savunun TreeT, dijital tarım ürünleri ile düşük maliyetle daha fazla verim alınabilecek çözümler geliştiriyor. BUBA'nın Türkiye temsilcisi olduğu dünyanın büyük patent fonları ise TreeT'in tarım teknoloji patentlerini sağlıyor. Cengiz Sülün ise TreeT'in konvansiyonel tarım üretimini üstlenen stratejik iş ortağı konumunda.



ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE

Örneğin tarım konusunda yeni ve farklı kanallar yaratılabiliyor. Şehirde yaşayan insanlar taze ürünlere ulaşmak istiyor. 'Tarlam var' girişimi bu dünyada dikili ağacım bile yok diyenlere topraktan beslenmesini sağlama olanağı sunuyor. Yani 'tarladan sofraya' rüyası Tarlam Var girişimi ile gerçeğe dönüşüyor. Girişim tüm paydaşlara ve ülkeye olan katkısını şöyle anlatıyor: "Üreticilerin, hak ettiği değeri görmesini, tüketicilerin sağlıklı gıdalara erişmesini, meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmesini, ülkemizin ise tarımsal kapasitesini gerçek anlamda kullanmasını ve dünyanın en büyük tarım ihracatçılarından biri olmasını istiyoruz."



TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANILMASI FARK YARATIYOR

TreeT'İN Genel Müdürü Mustafa Tamer, "Tarım ve gıda alanında yapılan akıllı yatırımlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz bir hızla büyüyor. Tarım sektörü 2017'de yüzde 4.7'lik bir büyüme sağladı. Bu da tarım cenneti olan ülkemizde, bu alanda yapılacak yatırımın her zaman geri dönüş sağlayacağı anlamına geliyor" dedi. Bu alanda yapılacak iyi tarım uygulaması ve teknolojinin doğru kullanılmasının fark yaratacağını söyleyen Tamer, "TreeT yatırımını uzun süredir gerçekleştirmeyi bekliyorduk, Türkiye'de kendi alanında çok güçlü iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Günümüzde, tarım ve teknolojilerine yatırım yapmak, geri dönüşümünün çok hızlı olması nedeniyle ve daha da önemlisi ülkemizin kalkınması için oldukça önemli. TreeT, konvansiyonel tarımdan elde edeceği gelirle, olabildiğince risksiz bir iş modeli sağlarken, teknolojiyi kullanarak yatırımın geri dönüşümünde üssel artışları yakalamayı hedefliyor" açıklamasını yaptı.



TARIMIN DÖNÜŞÜMÜNÜN ANAHTARI

BUBA Business Angels iştiraki bir tarım ve teknolojileri yatırım şirketi olan TreeT, Manisa'nın Salihli ilçesinde 400 dönüm badem ve Köprübaşı ilçesinde 270 dönüm zeytin bahçesi ile hayata geçen projede konvansiyonel tarımın yanı sıra tarıma yön verecek tarım teknolojilerinin projeye dahil edilmesi yatırımın en önemli amacını oluşturuyor. TreeT tarım ve teknolojileri bu alanda Türkiye'de öncü bir girişim olmayı hedefliyor. Bu yatırım tarım girişimlerinin ve bunlara yapılacak olan yatırımların önünü açacak.