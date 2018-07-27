Kurumlar girişimciyle kanatlanacak

Startups.Watch rakamlarına göre 2018’in ilk yarısında 9 girişime 4.3 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Kurumsal Girişim Sermayesi yatırımlarının oranı ise yüzde 16’ya ulaştı

Girişim ekosistemi rakamları geçtiğimiz hafta düzenlenen Startups.Watch ikinci çeyrek etkinliğinde açıklandı. Rakamlara göre ikinci çeyrekte 4 Kurumsal Girişim Sermasi şirketi 5 girişime yaptı. Yılın ilk yarısında 4.3 milyon dolarlık yatırım yapılırken, toplam 9 girişim kurumlardan yatırım almış oldu. Türkiye'nin arzu edilen girişim yatırımlarına ulaşması için ise çekirdek aşama girişim dışında A serisi, B serisi ve C serisi daha çok girişim yatırımlarına ihtiyaç var. Kurumsal Girişim Sermayesi şirketlerinin sayısı artsa da yatırım adetleri ve seviyeleri arzu edilen konumda değil.



BÜYÜME İÇİN YATIRIM

Geçtiğimiz yıl kurumsal girişim sermayesi şirketleri 29 girişime 10.8 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Girişim ekosisteminin gelişmesi için sadece erken aşama ya da çekirdek aşama girişimlerinde değil, ileri aşamada da yatırımların karşılığını alması gerekir. Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketini kurarak ekosisteme katkısını sürdürürken, girişim hızlandırma sistemi Pilot'a da yatırımlarına devam etti. Girişim ekosistemi konusunda deneyimli Core Strateji'nin kurucusu İhsan Elgin, yılın ilk yarısını şöyle özetledi: "İlk altı ayımız geçen seneki fon kapanışları nedeniyle yaşanan beklenmedik yükseliş nedeniyle düşmüş olabilir ama toplamda yaşanan 13 satın alma ve ikincil işlem sayesinde çıkış rekoru kırıldı. Bölgesel karşılaştırma yaptığımızda ise diğer ülke girişimcileri daha fazla bölgesel (kendi ülkeri dışında) oyuna girdikleri için daha ciddi yatırımlar çekiyor. Bu nedenle de biz içinde bulunduğumuz bölgede ne yazık ki bir grup daha aşağı düştük. Girişimlerimiz daha fazla ülke dışı işbirlikleri ile satışa odaklanmalılar."



KURUMLARA 3 ÖNEMLİ TAVSİYE

Girişim ekosistemine yatırım yapmaya başlayan kurumlara dikkat etmesi gereken 3 temel konunun altını çizen İhsan Elgin sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle kendilerinin Kurumsal Girişim Sermayesi olduklarını unutmamaları gerekir. Yani girişimleri sadece finansal gözle değil, stratejik açıdan da değerlendirmeleri gerekir. Eğer sadece finansal dönüş bekliyorlarsa sermayelerini bu işi iyi bilen bir girişim sermayesine yatırmaları doğru olur. İkinci olarak yatırım yapmak profesyonel bir iştir ve bir uzmanlığı vardır. Bu nedenle günlük işleri yöneten birine bu işi devretmek yerine konuyu bilen birini işe almak ve iş birimlerinden bağımsız tutmak gerekir. Son olarak yatırım sonrası kurum ile girişimin nasıl entegre olacağını da önceden tanımlamak çok kritik."