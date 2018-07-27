Kişisel bilgilerinize sahip çıkın

E-Güven, kişisel bilgileri içeren belgeleri Zumizum KVK ile koruma altına alıyor. Saha ekiplerinin mobil cihazlarındaki belgeler bu mobil uygulamayla otomatik siliniyor

KIŞISEL Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veriler ilgili kişilerin onayı olmadan işlenemiyor, üçüncü kişilerle paylaşılamıyor. Akıllı cihaz sayısı her geçen gün artıyor. İş ve özel hayatımıza dokunan mobil uygulamalar ise birçok gereksinimimizi karşılarken, kullanım alanları da yaygınlaşıyor. Yeni geliştirilen Zumizum KVK mobil uygulaması, saha ekiplerinin mobil cihazları ile fotoğrafını çektikleri müşteri belgelerine zaman damgası ve konum bilgisi ekleyerek web servisler aracılığıyla istenen sisteme aktarılmasını sağlıyor. Uygulama, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müşterilerin kişisel bilgilerini içeren belgelerin gizlilik şartları gözetilerek hedef sisteme aktarılması gereken bütün süreçlerde kullanılabiliyor. Gönderilen belgelerin teslim edilme durumunu detaylı kontrol edebilme olanağı sunan uygulama, kurum tarafından uygulamaya üye tanımlayabilme ve üyeye özel kullanıcı adı ve şifre tanımlama özelliklerine de sahip.



TARİH VE SAAT DAMGALI

Uygulama kullanılırken internet bağlantısının kopması durumunda gönderilemeyen fotoğraflar daha sonra gönderilmek üzere işlem listesine alınabiliyor. Tek bir işlemde birden fazla belge gönderimi yapılabiliyor. Tarih ve saat bilgisine ihtiyaç duyulan projelerde yasal olarak geçerli olan zaman damgası entegre edilebilmesine olanak sağlayan uygulamada, konum bilgisi de eklenebiliyor.