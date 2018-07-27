Garaj Sepeti Araba.com ile büyüyor

SON bir yıl içinde tasit. com ve Datamotiv'i bünyesine katan Garaj Sepeti, Araba. com'u da satın alarak, büyümeye devam ediyor. Araç sahipleri, otomotiv ekosistemindeki KOBİ'ler ve kurumlara sundukları dijital dönüşüm ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Garaj Sepeti CEO'su Mehmet Çelikol, Araba.com'u bünyelerine katmalarıyla beraber Garaj Sepeti'nin internetin en büyük dijital otomotiv şirketi haline geldiğini vurguladı. Garaj Sepeti ailesi böylelikle 5 bini aşkın aktif üye işyeri ile otomotivde Türkiye'nin bu alandaki en büyük şirketi olmaya devam edecek.



NİHAİ KULLANICI ODAKLI

Araba.com'un yedek parça, iş makineleri, tarım araçları, araç kiralama firmaları gibi güçlü alanları, Garaj Sepeti'nin hizmet gamını tamamlayacak. Garaj Sepeti'nin geliştirdiği Araba Değeri, Tramer Hasar Sorgulama gibi tüm hizmetler Araba.com üyeleri tarafından da kullanılabilecek. Çelikol, "Araba.com 2000'li yılların başından itibaren çok önemli çalışmaları olan ve büyük işlere imza atan bir şirket. Artık odağımız nihai kullanıcı. Araba. com satın alımı da bu stratejinin bir parçası. Araba. com'u eski günlerindeki gibi lider platform haline getireceğiz ve Garaj Sepeti imkânlarıyla zenginleştireceğiz. Bu satın alımla tüm ihtiyaçlara yanıt veren vizyonumuz için önemli bir adım attık" dedi.