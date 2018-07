Geleceği eğitim şekillendiriyor

Lisans ve yüksek lisans seviyesinde doğru yönlendirmeler gençlerin kaderini değiştiriyor. Girişimler ise eğitim için istekli olanları gereksiz bürokrasiden kurtarıyor

EĞITIM kalitesi bir ülkenin geleceğini şekillendirmesinden birincil öneme sahip. Özellikle lisans ve yüksek lisans seviyesi, en kaliteli insan kaynağının oluştuğu yer. Bu yüzden doğru ve kaliteli eğitim standardının oluşması ülkeler için kritik öneme sahip. Türkiye'de ve dünyada eğitim olanakları konusunda karar vermek isteyen gençlerin önünde bürokratik ve karmaşık sistemler var. Sırf bu yüzden bir sürü başarılı genç arzuladığı eğitim kurumunda kendine yer bulamıyor.



BÜROKRASİ BÜYÜK ENGEL

Başarılı öğrencilerin Türkiye'de ve dünyada eğitim geleceğini McKinsey, Deloitte, Ernst&Young Capgemini, T-Mobile gibi küresel şirketlerde deneyim kazanan Intcas.com CEO'su Zakaria Saqib Mahmood, ailesinden birinin Londra'da okul problemine yardım ederken eğitim şirketinin fikirsel tohumlarını attığını söylüyor. Mahmood, "Çok yetenekli insanların önünde başvuru süreçleri o kadar bürokratik ve verilen hizmet o kadar kötüydü ki büyük maliyetlere rağmen en sonunda çocuk kendi ülkesinde okumaya karar verdi" diye konuştu.



250 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Zakaria Saqib Mahmood, eğitim teknolojileri konusunda şunları söyledi: "Eğitim teknolojileri EdTech, etkileşimli tahtalardan kapsamlı e-öğrenim çözümlerine kadar her şeyi kapsıyor. Bazı endüstri raporları, pazarın 2020'de 250 milyar dolara ulaşacağını belirtiyor. Ancak uzun vadede çok daha büyük bir potansiyel olan eğitim var. 5 trilyon dolar büyüklüğündeki bu global sektörün yalnızca yüzde 2'si dijitalleşmiş durumda. Çoğu yatırımcı EdTech için 'yeni FinTech' diyor. Diğer bir deyişle, bu pazarın vakti artık geldi. Bugüne kadar EdTech sektörüne ABD liderlik etti. Ancak şu an en büyük yatırımlar Asya'da yapılıyor."



İSTANBUL DESTEK MERKEZİ

Türkiye ve Avrupa'da ise pek fazla yatırım yapılmıyor. Pazarın bölünmüş halde olduğunu vurgulayan Mahmood, "Genel merkezimizin Londra'da olması ve ilk Öğrenci Destek Merkezi'mizin Türkiye'de açılması ile bu hedefe yürüyoruz. Yurtdışında okumakla ilgilenen öğrencilere, İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Öğrenci Destek Merkezi'nde danışmanlık hizmeti sunacağız. 10 Eylül'den itibaren, eğitimli danışmanlarımız öğrencilere kariyer planlamasında ve eğitim tercihlerinde yardımcı olacak. Ayrıca öğrencilerin başarıya ulaşması için gereken kişisel becerilerin geliştirilmesine ve dil öğrenimine de destek olunacak. Bu hizmetleri Türk okullarına da daha iyi kariyer tavsiyeleri vermelerine yardımcı olmak için sunacağız. İlk haftamızda öğrencilere birçok ücretsiz hizmet sunacağız. Bu dönem, hizmetleri denemek için mükemmel bir fırsat olacak" diye konuştu.



YERLİ UZMANLARLA ÇALIŞIYORUZ

Faaliyet gösterdikleri her ülkede yerli uzmanlarla çalıştıklarını vurgulayan Mahmood, "Intcas, bölünmüş bir sektörü birbirine bağlıyor. Bu yüzden, dünya genelinde iş ortaklarıyla çalışmak yaklaşımımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ayrıca ödül veren kurumlar, bankalar, ajans ağları, çevrim içi eğitim portalları ve devletlerarası kuruluşlarla da uluslararası bağlantılarımız var. Bağlantı kurmanın yanı sıra, INTCAS için yapay zeka uygulamasına başladık ve Blockchain teknolojisini kullanarak veri bütünlüğünü sağlıyoruz. Bağlantı, zeka ve bütünlük INTCAS'ın temelini oluşturuyor. Dünya Burs Programımız için de ayrıca heyecanlıyız. Bu programın öğrencilerin ilgisini epey çekeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.