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TİMUR SIRT
24 Ağustos 2018, Cuma TİMUR SIRT

Stres ve uykusuzluğu Meksika’da bile çözdü

’de geliştirilen meditasyon uygulaması ’da 5 ayda pazar payını yüzde 30’un üstüne çıkardı ve 1.1 milyon kayıtlı üyeye ulaştı. Şimdi şirketin hedefi eylül ayında Portekizce ve Almanca dil desteğiyle ve ’da başarı hikâyesi yakalamak

Çağın hastalığı diye tarif edilecek sorunların başında stres geliyor. Bu sorunun en büyük sebebi de insanların herşeyi kaçırıyormuş hissi veren teknoloji merkezli hayat. Ancak teknoloji bu konuda şifa niyetine de kullanılıyor. Bunu da teknoloji girişimleri başarıyor.
'de geliştirilen StartersHub'ın başarılı girişimlerinden biri olan Meditasyon uygulaması 'da başarı hikayesi yakaladı. Meditasyon, dünyanın dört bir yanında stresten ve uykusuzluktan kurtulmak isteyen üyelerine akıllı telefon üzerinden destek oluyor.

YURTDIŞINA AÇILDI
Meditasyon, küresel sorunlara çözüm üreten yerli girişimlerin yurt dışında yakaladığı başarıya iyi bir örnek teşkil ediyor. Meditasyon, kendi alanında İspanyolca dil desteği içeren ilk uygulamalardan biri olarak, Meksika'daki pazar payını beş ayda yüzde 30'un üzerine çıkardı.
Dünya genelinde 1.1 milyon kayıtlı üyeye sahip olan Meditasyon mobil uygulaması, Portekizce ve Almanca yerelleştirmeleri tamamlayarak Eylül 2018 itibarıyla ve pazarlarına açılmayı hedefliyor.



GÜNDE SADECE 10 DAKİKA
Kişisel farkındalıklarını meditasyon yoluyla artırmak isteyen üyeler, Meditasyon uygulamasında yer alan bilimsel egzersizlere günde sadece 10 dakika ayırarak aşama kaydedebiliyor.
Son üyeler aylık ya da yıllık abonelik seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Daha huzurlu bir çalışma imkanı sunmak isteyen şirketler de çalışanları için toplu üyelik alımı gerçekleştirebiliyor.
Toplam gelirler içinde yurt dışı gelirlerinin payının daha yüksek olduğuna dikkat çeken Meditasyon Kurucu Ortağı Fatih Mustafa Çelebi, "Geliştirdiğimiz uygulama, basit bir meditasyon uygulaması olmanın ötesine geçtik. Dünya genelinde 1 milyonu aşkın üyenin stres ve uykusuzluk gibi problemlerden kurtuluş yolculuklarında onların güvenilir arkadaşı oluyoruz." diye konuştu.



KURUMSAL MÜŞTERİLER ARTIYOR
Meditasyon uygulamasını sadece bireyler değil, kurumlar da çalışanlar için tercih edebiliyor. Kurumların çalışanlarına sosyal hizmet olarak sunduğu Meditasyon uygulamasını tercih edenlerin sayısı artıyor. Yoğun stres altında çalışanların gerilimlerini azaltmak için önerilen Meditasyon uygulaması aylık ya da yıllık üyelikle alınabiliyor.

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