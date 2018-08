Türk ev elektroniğinin ihraç kapısı IFA açıldı

Arçelik ve Vestel gibi Türk firmalarının Avrupa’da ihracat anlaşmalarını yaptığı IFA fuarı Berlin’de kapılarını yarın açıyor. Fuar ilk kez inovatif otomotiv teknolojilerine de yer verecek

Avrupa'nın en büyük tüketici fuarı IFA kapılarını açmadan firmalar ürünlerini tanıtmaya başladı. Berlin'de düzenlenen ve 5 Eylül'e kadar açık kalacak fuara 100 ülkeden bin 805 firma katılıyor. Arçelik ve Vestel gibi Türkiye'nin en önemli ihracat ve araştırma geliştirme kültürü zengin şirketleri yeni nesil akıllı televizyon, akıllı ev aletleri, beyaz eşyalar ve mobil ürünlerini tanıtılacak. Fuarda dijital yaşam tarzına ait yeni ürün ve servisler sergileniyor. Fuarda önümüzdeki yılın toplu alımları için iş anlaşmaları da yapılıyor.



AVRUPA İHRACAT ANLAŞMALARI

Arçelik fuarda önceki yıllarda olduğu gibi Beko ve Grundig gibi markalarıyla katılacak. Arçelik Avrupa'ya gerçekleştirdiği satışların önemli bölümünü fuarda yaptığı görüşmeler sonrasında hayata geçiriyor. Teknoloji girişimlerinin de katıldığı fuarda ilgi çekici çözümleri küresel devlere ve ziyaretçilere anlatmaya çalışıyorlar. Teknoloji profesyonelleri, analistler ve uluslararası medya temsilcilerinin yakından takip ettiği fuar, Avrupa pazarı başta olmak üzere küresel servis ve teknolojilerin pazara sunulduğu platform olmaya devam ediyor. Tüketici elektroniği fuarı IFA bu yıl ilk kez "Shift OTOMOTIVE" etkinliği ile geniş bir alanı otomobil endüstrisindeki yenilikçi gelişmelere ayıracak. Cenevre Otomotiv Fuarı ile yapılan işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte sürücüsüz otomobil teknolojileri ve elektrikli şarj teknolojisine yer verilecek.



ARÇELİK İNOVASYONLA KÜRESEL DEVLERE MEYDAN OKUDU

Arçelik CE0'su Hakan Bulgurlu her yerde küresel markalarla rekabet ettiklerini vurgulayarak, "Polonya'da fabrikamız yok ama orada küresel rakiplerin önündeyiz. Tüketici odaklı inovasyonla, Ar-Ge gücümüzle kendi platformlarımıza yatırım yapıyoruz" dedi

Türkiye'de patent ve ihracat gücüyle dikkat çeken Arçelik, Beko ve Grundig markalarıyla küresel pazardaki rakiplerine meydan okuyor. Sahip oldukları inovasyon kültürü ve Ar-Ge kültürü ve yeteneklerine dikkat çeken Arçelik İcra Kurulu Başkanı (CEO) Hakan Bulgurlu geliştirdiği akıllı çözümlerle hem ev işlerini kolaylaştırıp zamandan kazandırdıklarını ifade ederek IFA'da sergiledikleri ürünler, ihracat hedefleri ve küresel rekabetle ilgili şu bilgiyi verdi: "Biz tüm dünyada küresel rakiplerle rekabet ederken, inovasyon ve Ar-Ge kültürümüze güveniyoruz. Müşteri odaklı inovasyonun yarattığı gücü ürünlerimize yansıtıyoruz. Beko markasıyla her pazarda liderliğe taşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Güney Afrika ziyaretinde ülkenin Devlet Başkanı evinde Beko ürünlerini kullandığını söyledi. Aynı sözleri İngiltere Dışişleri Bakanı Bronson da söyledi. Bu tesadüf değil." , Beko markasıyla müşteri odaklı inovasyon ürünü yeni yıkama teknolojisini IFA'da tanıttıklarını ifade eden Bulgurlu, "Biz tüketiciye daha fazla zaman ve yaşam kalitesi kazandırmayı hedefliyoruz. Hassas çamaşırlar için hızı ve narin yıkamayı bir arada sunan AquaTech teknolojili çamaşır makinesini ilk kez IFA'da tanıtıyoruz. Tüketici iç görülerini ve yeni trendleri temel alarak hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran ve sağlıklı yaşamı teşvik eden teknolojiler geliştiriyoruz. Beko'nun her yıl tüm dünyada daha fazla tüketici tarafından tercih edilmesinin arkasında da bu inovatif çözümler yatıyor. 2000 yılından bu yana Avrupa'da sektörünün en hızlı büyüyen oyuncusu olan Beko markamız ile önümüzdeki dönemde yeni pazarlara giriş yaparak başarımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.



KENDİ PLATFORMUMUZU YARATIYORUZ

Google Home ve Amazon Alexa gibi küresel akıllı ev elektroniği platformları yanında Homewhiz ile kendi platformlarını da yarattıklarını ifadece eden Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, "Tüketiciler çamaşır makinesi tercihlerinde en çok zaman tasarrufuna ve kumaşların yıpranmadan iyi bir performans ile yıkanmasına önem veriyor. Biz de bu veriler ışığında hızlı ve hassas yıkamayı mükemmel bir şekilde sunan AquaTech'i tasarladık. Bu teknoloji, yıkama süresini yüzde 50'ye kadar kısaltırken, çamaşırların da en hassas şekilde temizlenmesini sağlıyor. Zaman ve enerji tasarrufu sağlayan, tüketicilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.



VESTEL VENÜS İLE IFA'DA PARLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vestel Venüs'ün adını anmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Vestel CEO'su Turan Erdoğan 28'inci kez katıldıkları IFA Fuarı'nda tüketicinin yerli markalara sahip çıkması gerektiğini söyledi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vestel Venüs'ün adını anmasının kendilerine gurur verdiğini ve heyecanlandırdığını belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Devlet kurumlarından ve belediyelerden sipariş gelmeye başladı. Ayrıca 3 operatörle de görüşmelerimiz hızlandı. Ancak asıl önemlisi tüketicinin farkındalık kazanması olacak. Biz küresel ölçekte kaliteli bir ürüne Türk tüketicisinin ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yerli ürün anlayışının değişmesi gerektiğini vurgulayan Turan Erdoğan, "Bir markanın insan, Ar-Ge yatırımları, özgün ürün tasarımı, patentleri ve geleceğini ilgilendiren kararlar nerede alıyorsa, o marka yerli markadır. Her büyük marka bir birinden telefon parçaları alıyor. Bu o markaların kendi ülkesine yaptığı entellektüel mülkiyet katıkısını değiştirmiyor. Telefon konusunda yan sanayi oluşacak. Vestel'in Manisa'da 55 yan sanayi üreticisi var. İhracat kalemi akıllı telefonda yeni başlıyor 8 ülkeye Vestel telefonları ihraç ediyoruz."



İHRACAT HEDEFİ YÜZDE 15 ARTIŞ

Geçen yıl 2.1 milyar dolar ihracat geliri elde ettiklerini belirten Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan "Bu yılın ilk yarısında dolar bazında yüzde 14'lük büyüme elde ettik. Yıl sonunda dolar bazında ihracatı yüzde 14 - 15 civarında büyüme öngörüyoruz. Döviz kurlarındaki dalgalanma konusunda Türk şirketleri yeterince deneyime sahip. Vestel'in 28'inci kez katıldığı Berlin'deki IFA Fuarı'nda yerli üretimin ve Türkiye'nin kapasitesini dünyaya gösterdini belirten Turan Erdoğan "Ultra ince çerçevesiz televizyon modelleri, sesle komut edilebilen beyaz eşya ürünleri, deterjanını otomatik ısmarlayan çamaşır makinesi gibi ezber bozan teknolojiler, bu ekibin yaratıcılığı, bilgisi ve merakı ile ortaya çıktı. Ar-Ge ve üretim mühendislerimiz akıllı şehir ve akıllı ev platformlarında yer alan yapay zeka yazılımları ve elektrikli araba şarj üniteleri gibi pek çok yeni konuda çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl gelirlerimizin yaklaşık yüzde 2'sini Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Biz ürün üretmenin ötesinde teknoloji üretiyoruz" dedi.



REKOR PATENT BAŞVURUSU

Avrupa Patent Ofisi'ne en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi olan Vestel, başvurularıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınacak. Turan Erdoğan "Uluslararası arenada rekabet etmenin temelinde yenilikçilik yatıyor. 2017 yılında 408 patent başvurusu yaparak, dünya devlerini geride bıraktık. Listeye ilk 50'den girmemiz yenilikçilik anlayışımızı bir kez daha ispatladı" diye konuştu.